İstanbul’dan New York John F. Kennedy Havalimanı’na (JFK) TK-3 seferini gerçekleştiren ve Türk Hava Yolları (THY) uçağı yaklaşık 510 deniz mili güneyinde, FL340 irtifasında seyrederken, mürettebat bir motorda düşük yağ basıncı uyarısı aldı. Bu kritik teknik arızayı takiben, uçuş ekibi güvenlik prosedürleri gereği rotayı değiştirmeye karar vererek Keflavik’e (İzlanda) yöneldi.

Uçak, emniyetli bir şekilde FL240 seviyesine kadar alçaldı ve yaklaşık 85 dakika sonra Keflavik Havalimanı’na sorunsuz şekilde indi. Olay sonrası uçak, inişin ardından yaklaşık beş saat boyunca Keflavik Havalimanı’nda bekletildi.

Senarist Gani Müjde, sosyal medya hesabından paylaştığı gönderilerle kızının THY ile yaptığı olaylı New York yolculuğunu anlattı.

Müjde, kızının 28 Eylül günü stajı için uçağa binecekken uçağın kapasitesinden fazla bilet satıldığını öğrendiğini aktardı. Müjde'nin anlatmına göre daha sonra ayın 30’unda havalanan uçak tek motorunun arızalanması sebebiyle İzlanda’ya indi.

Saatler sonra yolcuların inmesinin ardından uçağın ertesi gün sabah geleceği bilgisini yolculara ileten THY, yolcuları otele yerleştirdi.

1-) THY ile üç gün süren New York Macerası. (Ayşegül İzlanda'da) @TK_TR @TurkishAirlines @TK_HelpDesk @BilalEksiTHY

Kızımı 28 Eylül günü stajı için New York’a göndermek üzere havaalanından Türk Hava yollarına teslim etmiştik. Ama kontuardaki abi “uçak overbook” diyerek ilk… — Gani Müjde (@GaniMujde) September 1, 2024

THY: İddialar doğru değil

THY ise yolcunun New York uçuşuyla ilgili iddiaların doğru olmadığını savundu.

THY Basın Müşaviri Yahya Üstün, sosyal medyadan yaptığı açıklamada olaya ilişkin ilgili ekiplerin incelemeleri sonrası, bahsi geçen yolcunun 28 Ağustos'ta bilet satın aldığı, uçuşta check-in öncesinde 13 koltuğun overbooked (standartlar dahilinde koltuk kapasitesinin üzerinde yapılmış rezervasyon) olduğu ve yolcuya yer açılması halinde uçmasının teklif edildiği ve yolcunun bunu kabul etmediğini belirtti.

Bunun üzerine yolcunun biletinin ücretsiz değiştirilerek 30 Ağustos'ta uçuşun gerçekleştirildiğini ifade eden Üstün, şöyle devam etti:

"Söz konusu uçuş esnasında okyanus üzerindeyken uçağımızda meydana gelen teknik arıza nedeniyle kokpit ekibimiz, Keflavik'e (İzlanda) mecburi iniş gerçekleştirmiştir. Uçuş ağımızda yer almayan bu istasyonda herhangi bir yerleşik ekibimiz bulunmadığı halde, yolcularımızın buradaki mağduriyetini mümkün mertebe minimize etmek adına yetkili ekiplerimiz, Keflavik Havalimanındaki yetkili handling firmasıyla hızlıca irtibata geçmişlerdir. Halihazırda yüksek turizm sezonu görülen bölgede yetkililerimiz koordinasyonunda ilgili handling firmasınca, dokuz farklı otelde hızlıca rezervasyon gerçekleştirilip, 349 yolcunun+kabin ve kokpit ekiplerinin transferlerle bu otellere yerleştirilmeleri sağlanmıştır."

Bahsi geçen yolcunun da konaklamasının yapıldığını anlatan Üstün, şunları kaydetti:

"Yoğun sezon nedeniyle uzak-yakın tüm alternatif konaklama tesislerinin değerlendirildiği çerçevede ve Schengen vizesi bulunmayan yolcularımızın ülkeye girişlerinin yasak olmasına rağmen bu acil durum nedeniyle özel izin alınarak konaklamaları sağlanmıştır. Yolcumuzun, arkadaşları ile aynı otelde konaklama hususunda ısrarcı olması üzerine, sürece destek sağlayan handling firması yetkilisince söz konusu oteldeki kapasite aşımı nedeniyle bunun mümkün olamayacağı ancak bir arkadaşı ile aynı odayı paylaşması kaydıyla bunun mümkün olabileceği yolcumuza bildirilmiştir. Bu alternatifi kabul etmeyen yolcumuz farklı bir otele yerleştirilmiş ve uçuştaki diğer yolcularımızla birlikte ertesi güne planlanan ikame uçuşumuz ile varış noktası New York'a ulaştırılmıştır."