Olay, Liman Yolu/1 Caddesi üzerinde saat 14.00 sıralarında gerçekleşti. Bandırma yönünde seyir halinde olan E.G. yönetimindeki 10 ADH 027 plakalı otomobil, direksiyon hakimiyetinin kaybolması sonucu Malta Parkı ve Yaşam Alanı’nın duvarına çarptı. Çarpmanın etkisiyle otomobil büyük hasar gördü ve kullanılamaz hale geldi.

Sürücü sağ salim çıktı

Kazanın ardından, emniyet kemerinin doğru bir şekilde takılmış olması sayesinde sürücü E.G., herhangi bir yaralanma yaşamadan aracından sağ salim çıktı. Olay yerindeki güvenlik kameralarının görüntülerine göre, sürücünün burnu bile kanamadı.

Şerit trafiğe kapandı, daha sonra normal seyrine döndü

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafiğe kapandı. Olay yerine kısa sürede gelen çekici, hasar gören aracı yoldan kaldırarak trafiği normale döndürdü. Kazanın ardından yol üzerindeki temizlik ve bakım çalışmaları yapıldı, trafik akışı hızla eski düzenine döndü.