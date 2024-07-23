Sanat ve sanatçıyı her zaman destekleyen Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı’nda bir ilki gerçekleştirdi. İlk etkinlikler, Recepli ve Karakoca mahallelerinde yoğun katılımla başladı. Yunusemre Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Yasemin Sarar Şıktaş, Pelitalan Muhtarı Ömer Altındağ ve birçok vatandaş etkinliğe katıldı.

Etkinlikler renkli görüntüler sahne oldu

Sanat etkinlikleri kapsamında konserler, kukla gösterileri ve sihirbaz şovları düzenlendi. İzleyiciler, keyifli anlar yaşarken Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür ettiler. Pelitalan Muhtarı Ömer Altındağ, etkinlik hakkında, "Yunusemre Belediyesi bizler için harika bir program hazırlamış. Mahalle sakinlerimiz yoğun ilgi gösterdi. Yunusemre Belediyesi ve Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür ederiz" dedi. Mahalle sakinlerinden Ramazan Yenilmez de, “Etkinlik çok güzel, çok memnun olduk. Bu güzel etkinlik için Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban’a teşekkür ederim” diye konuştu.

Yaz boyunca etkinlikler devam edecek

İlki gerçekleştirilen Yuntdağı Sanat Etkinlikleri, yaz sezonu boyunca devam edecek. Program kapsamında bu hafta 23 Temmuz Salı Sakallı - Turgutalp, 24 Temmuz Çarşamba Demirci - Kayapınar, 25 Temmuz Perşembe Örencik - Gökçeler mahallelerinde etkinlikler düzenlenecek.