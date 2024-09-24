Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, yeni hastane kavşağında meydana gelen tır kazasında, sürücü hafif sıyrıklarla kurtulurken, yola dökülen mazot nedeniyle Karayolları ekipleri seferber oldu.

Sabah saatlerinde, Bayram A.T. yönetimindeki tır, Bandırma-Külefli yolundaki ışıklı kavşaktan geçerken, aniden yola çıkan bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Ani fren ve manevra sonucu tır, yolda devrilerek ters döndü. Kazada can kaybı ya da ciddi yaralanma yaşanmazken, maddi hasar oluştu.

Mazot temizliği ve trafik düzenlemesi yapıldı

Tırın devrilmesi sonucu mazot tankından yola mazot döküldü. Olay yerine hızla gelen Balıkesir Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, trafiği düzenleyerek ikinci bir kazanın önüne geçti. Karayolları ekipleri de dökülen mazotun yayılmasını engellemek için temizlik çalışmalarına başladı.

Kaza nedeniyle bölünmüş yol yaklaşık bir saat süreyle trafiğe kapatıldı. Bandırma Emniyet ekipleri, trafiği yan yoldan güvenli bir şekilde yönlendirdi. Devrilen tır, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldıktan sonra, Karayolları ekipleri temizlik çalışmalarını tamamlayarak yolu tekrar trafiğe açtı.

Soruşturma başlatıldı

Emniyet ekipleri, kazanın nedenine ilişkin detaylı bir soruşturma başlattı.