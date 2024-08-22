Şüpheli şahıs, çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Narkotik ekiplerinden başarılı operasyon

Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Birimi, uyuşturucuyla mücadele çalışmaları kapsamında titizlikle yürütülen bir operasyon gerçekleştirdi. Operasyon sırasında A.Ö. (56) isimli şüpheli şahsın üzerinden 265 gram skunk/esrar maddesi ele geçirildi.

Mahkeme kararıyla tutuklandı

Ele geçirilen uyuşturucu maddelerle ilgili olarak A.Ö., narkotik madde ticareti suçundan adli makamlara sevk edildi. Mahkeme, A.Ö.'yü tutuklayarak cezaevine gönderdi. Bu başarılı operasyon, Bandırma’da uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın bir göstergesi olarak değerlendirildi.