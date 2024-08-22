Haber Ekspres Gazetesi'nden Burcu Yanar'ın özel haberine göre, Naiman Danışmanlık’ın Türkiye’deki temsilcisi Yuliya Nevidoma, danışmanlık hizmetlerinin detaylarını açıkladı. Kazakistan kökenli olan ve iki buçuk yıldır Maldivler’de hizmet veren şirket, İzmir’de ise yaklaşık bir aydır faaliyet gösteriyor. Nevidoma, danışmanlık hizmetlerinin iş bulma garantisi vermediğini, ancak danışanlara iş bulma sürecinde nasıl hareket edeceklerine dair yol gösterdiklerini belirtti. Ayrıca, Maldivler’de çalışmak isteyenler için ileri düzey İngilizce bilenlerin daha avantajlı olacağını ve turizm sektöründe geniş iş fırsatları sunulduğunu vurguladı.

Turizm sektöründe çeşitli pozisyonlarda çalışmak isteyenler için özel olarak hazırlanan danışmanlık paketleri ile katılımcılar hem tropik bir adada yaşamanın keyfini çıkaracak hem de kısa sürede önemli bir birikim yapabilecekler. Peki, Naiman Danışmanlık'ın sunduğu hizmetler neler? Hangi pozisyonlarda iş bulma imkanı var? Detaylar haberimizde...

Kurucusu Asset Merkhatuly’nin olduğu Naiman Danışmanlık Müdürü ve ortağı Yuliya Nevidoma verdikleri danışmanlık hizmetinin detaylarını anlattı.

Öncelikle iş bulma kurumu olmadıklarını ve danışanlara iş bulmadıklarını belirten Nevidoma, “Danışmanlık hizmetimiz sayesinde insanlar kendileri iş buluyor. Biz sadece nasıl yapacaklarına ve süreci nasıl yönetebileceklerine dair bir yol gösteriyoruz” dedi.

Kazakistan kökenli bir şirket olduklarını ve Türkiye’de yeni olduklarını söyleyen Nevidoma, “Şirketimiz iki buçuk yıldır Kazakistan’da hizmet veriyor ve Maldivler’de çalışabilmek için rakiplerinin oldukça önüne geçmesine katkı sağlayacak danışmanlık hizmeti veriyoruz. İzmir’de yaklaşık 1 aydır hizmet vermekteyiz. Bizlere en çok hizmet sektöründe çalışan ama daha yüksek ücretlerle çalışıp birikim yapmak isteyen insanlar başvuruyor. Türkiye ve Maldivler arasındaki maaş farkı çok fazla, bu yüzden de insanlar hem tropikal bir bölgeye giderek tatil yapmak hem de hayatlarını değiştirmek istiyorlar” diye konuştu.

İleri düzeyde İngilizce bilenlerin daha avantajlı olduğunu söyleyen Yuliya Nevidoma, danışanlık ücretlerinin iki paket halinde sunulduğuna ve oldukça uygun olduğuna da dikkat çekerek, “İngilizce seviyesi ileri düzeyde olan insanlar için paketlerimiz KDV dahil 18 bin, daha uygun fiyatlı çünkü daha kolay iş bulabilirler. Yabancı dil düzeyi daha az olanlar için ise yine KDV dahil 25 bin olarak hizmet vermekteyiz. Bize danışan kişinin özgeçmişini birlikte hazırlayabiliyoruz. Danışanlarımızın kısa bir süre içinde istedikleri amaca ulaştıklarını gördük. Hiç İngilizce bilmeyenleri ise maalesef kabul edemiyoruz” ifadelerine yer verdi.

Turizm ve otelcilik alanında çok fazla iş fırsatı olduğunu da söyleyen Nevidoma, “Kişi iş başvurusu kabul edilip gittikten sonra üç ay daha kendisine desteğimiz devam ediyor. Canlı destek ile bir sorun oluştuğu takdirde istediği zaman bize ulaşabiliyorlar. Zaten kurucumuz Asset Merkhatuly ve ortaklarının danışmanlık hizmeti sayesinde Kazakistan’dan Maldivler’e pek çok kişi gitti ve şimdi Türkiye’den Maldivler’e gitmek isteyenlere kendi tecrübesini kullanarak danışmanlık hizmeti sunuyor. Orada turizm sektörüyle alakalı temizlikçi, garson, spa masajı çalışanı, çocuk kulübü çalışanı, resepsiyonist, otel müdürü gibi pek çok alanda iş bulabilirler. Üstelik orada alış veriş merkezi, mağaza gibi yerler yok. Bunun için para harcamak yerine oldukça kolay para biriktirebileceğiniz bir bölge” diye belirtti.

Yuliya Nevidoma, Maldivler’in Müslüman bir ülke olduğu için daha çok Müslüman çalışan istediğini de sözlerine ekleyerek, “Din konusunda oldukça kapalılar ve istekleri Müslüman çalışanlar. Bu sebeple Türkiye’den de çok fazla rağbet göreceğini düşünüyoruz” dedi.