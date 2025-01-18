Balıkesir’in Bandırma ilçesinde sabah saatlerinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında, yoğun sis ve kaygan yol nedeniyle bir tır kırmızı ışıkta bekleyen araçlara çarptı. Kazada bir kişi yaralandı.

Tır frene basmasına rağmen duramadı

Olay, Bandırma Eğitim ve Araştırma Hastanesi kavşağında gerçekleşti. 10 AIS 418 plakalı tır, yoğun sis nedeniyle kırmızı ışıkta bekleyen araçları fark edemeyerek süratle geldi. Kaygan yolda frene basmasına rağmen tır duramayarak, 42 FIN 94 ve 10 NM 989 plakalı araçlara çarptı. Çarpmanın etkisiyle 10 NM 989 plakalı aracın sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Yaralıya ayakta tedavi yapıldı

112 ekipleri hızla olay yerine gelerek, yaralı sürücüye ayakta tedavi uyguladı. Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla kaldırıldı ve trafik normale döndü. Emniyet ekipleri ise kaza bölgesinde güvenliği sağladı ve trafiği tek şeritten yönlendirdi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.