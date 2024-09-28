Balıkesir’in Bandırma ilçesinde, Ordu Caddesi ve Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan kavşağın Karayolları ve Ulaşım Koordinasyon Merkezi'nin (UKOME) kararıyla kapatılması, vatandaşların yoğun tepkisini çekti. Kavşağın kapanmasıyla birlikte şehir içi trafik durma noktasına gelirken, özellikle sabah saatlerinde işine gitmeye çalışan vatandaşlar uzun kuyruklar oluşturdu.

Otobüs seferleri gecikti

Kontrolsüz geçişler ve hatalı U dönüşleri nedeniyle alınan bu kararın, trafik sorununu çözmek yerine daha büyük sorunlara yol açtığı dile getiriliyor. Trafik sıkışıklığı, özellikle Hamit Kaplan Caddesi, Atatürk Bulvarı ve Ordu Caddesi üzerinde etkili olurken, şehir içi otobüs seferleri de aksadı. Otobüslerin alt ışıklarda üç kez durmak zorunda kaldığı bildirildi, bu da seferlerde gecikmelere neden oldu.

Tepkilerini dile getiren vatandaşlar, kavşağın kapatılmasının bilinçsiz bir karar olduğunu ve acil olarak geri alınması ya da alternatif yol güzergahlarının belirlenmesi gerektiğini vurguladı. Kavşağın kapanması sonrası çekilen hava görüntüleri, yaşanan trafik çilesini gözler önüne sererken, vatandaşlar yaşanan aksamalardan dolayı günlük yaşamlarında ciddi sıkıntılar yaşadıklarını ifade etti.