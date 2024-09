Çeşme Belediyesi, Ovacık Çağdaş Yaşam İlkokulu ve Ortaokulu’na, 100 metrekarelik oturum alanına sahip, 40 öğrenci kapasiteli modern bir Kütüphane ve Etüt Merkezi kazandırdı. Bu yeni merkez, eğitim alanında önemli bir katkı sağlayarak öğrencilerin akademik başarılarını desteklemeyi amaçlıyor.

Eğitimin önemine vurgu

Belediye Başkanı Lâl Denizli, eğitimin her aşamasında öğrencilere destek olmanın önemini vurgulayarak, “Ovacık’taki bu yeni kütüphane ve etüt merkezi ile çocuklarımızın ve gençlerimizin akademik başarılarına katkı sunmayı ve onlara daha aydınlık bir gelecek sağlamayı hedefliyoruz. Her zaman olduğu gibi, çocuklarımızın ve gençlerimizin yanında olmaya ve onları her anlamda güçlendirmeye devam edeceğiz” dedi.

"Çocuklar hayallerini burada gerçekleştirecek"

Bu modern kütüphane, öğrencilerin ders çalışabilecekleri, kitap okuyabilecekleri ve araştırmalar yapabilecekleri ferah bir ortam sunuyor. Çeşme Belediyesi'nin bu projesi, eğitimde fırsat eşitliğini sağlamayı ve genç nesillerin gelişimine katkıda bulunmayı amaçlıyor. Geleceğin teminatı olan çocuklar, bu merkezde hayallerini gerçekleştirmek için gerekli olan bilgiye ulaşabilecekler.