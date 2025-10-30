Bandırma Belediyesi’nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları, sanatçı Işın Karaca’nın konseriyle taçlandı. Cumhuriyet Meydanı’nı dolduran binlerce vatandaş, 102'nci yıl coşkusunu hep birlikte yaşadı.

Bandırma Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla birçok etkinlik düzenledi. Etkinlikler kapsamında sahne alan Işın Karaca'nın konserine vatandaşların katılımı yoğun oldu. Gece boyunca söylenen marşlar ve şarkılarla Bandırma sokakları kırmızı beyaza bürünürken, vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla coşkuya ortak oldu.

Belediye Başkanı Dursun Mirza, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, “Işın Karaca’nın muhteşem performansıyla Cumhuriyet Bayramımızın sevincini hep birlikte yaşadık. Cumhuriyetimizin 102. yılında bizimle olan herkese teşekkürler! Cumhuriyet sonsuza dek yaşayacak" dedi.

Mirza, ADD’nin “Geleneksel Cumhuriyet Yemeği”ne katıldı

Mirza, Cumhuriyet’in 102’nci yılı dolayısıyla Atatürkçü Düşünce Derneği Bandırma Şubesi ile birlikte düzenlenen “Geleneksel Cumhuriyet Yemeği"nde de hemşehrileriyle bir araya geldi. Etkinlikte, Cumhuriyet’in kuruluşunun 102'nci yılı büyük bir coşku ve gururla kutlanırken, Bandırma’da bu anlamlı geleneği başlatarak yaşatan Melih Çınar rahmetle anıldı.

Mirza, hem Emektar Hal Binası’nda hem de Kapalı Pazar Yeri'ndeki Kent Lokantaları'nda düzenlenen buluşmalarda yaptığı konuşmada, Cumhuriyet’in değerlerini yaşatmanın önemine vurgu yaparak, “Özgürlüğümüz ve bağımsızlığımız uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla andık; birlik, beraberlik ve dayanışma ruhuyla Cumhuriyetimizin coşkusunu paylaştık. Ulu Önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere emanet ettiği Cumhuriyet’i ilelebet yaşatmak, en büyük sorumluluğumuz ve gururumuzdur” ifadelerini kullandı.