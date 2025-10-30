Manisa’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı çeşitli etkinliklerle kutlandı. Kentin dört bir yanından gelen vatandaşlar, Büyük Manisa Yürüyüşü ile Cumhuriyet Meydanı’na yürüdü. Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, "Bugün çok daha güzel bir Türkiye hayali yaşayabiliyorsak; daha özgür, demokratik, insanların eşit ve adil yaşadığı bir ülke hayali kurabiliyorsak, bu Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Biz o hayalin gerçekleşmesi için hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz" dedi.

Cumhuriyet Bayramı, Manisa’da gün boyu süren etkinliklerle coşkuyla kutlandı. Kentin dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerin ardından Manisalılar, 'Büyük Manisa Yürüyüşü’nde bir araya geldi. Hakkı İplikçi Parkı’ndan başlayan yürüyüş, Manisalıların yoğun katılımıyla Cumhuriyet Meydanı’nda son buldu.

Cumhuriyet Bayramı kutlamalarına, Manisa Valisi Vahdettin Özkan, CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf, Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral İlhan Şen, Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay, Yunusemre Belediye Başkanvekili Ali Kuyumcu, Komando Eğitim Tugay Komutanı Piyade Albay Cengiz Güven, sivil toplum örgütleri temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Yürüyüşün ardından Büyükşehir Belediyesi Gençlik Korosu ile İzmir Festival Orkestrası’nın sahne aldığı programda, Cumhuriyet marşları seslendirildi.

"Hep beraber Türkiye’yi daha güzel bir ülke yapacağız"

Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, konser öncesi yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"Gün boyu düzenlediğimiz etkinliklerle Cumhuriyet Bayramımızı kutladık. Manisa Kurtuluş Müzesi’ni açtık. Güzel bir yürüyüş sonrası konserle geceyi taçlandırıyoruz. 30 Ağustos günü, ‘Bu bir Cumhuriyet yolculuğudur. Özgürlüğe, demokrasiye giden bir yolculuktur’ demiştim. O yolculuk 8 Eylül ile devam etti. O yolculuğun taçlandığı nokta da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’dır! Bu bayram sayesinde Türk kadını siyasette aktif rol almaya başladı. Türk gençlerinin önü açıldı. Manisalı bir öğretmenin çocuğu Cumhuriyet Halk Partisi’ne Genel Başkan olduysa, Manisalı bir berberin çocuğu Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı olduysa, bunlar hep Cumhuriyet sayesinde! Ferdi Başkanımızı da bir kez daha rahmetle anıyorum. Bugün çok daha güzel bir Türkiye hayali yaşayabiliyorsak; daha özgür, demokratik, insanların eşit ve adil yaşadığı bir ülke hayali kurabiliyorsak, bu Cumhuriyet ve Mustafa Kemal Atatürk sayesinde. Biz o hayalin gerçekleşmesi için hiç durmadan çalışacağımıza söz veriyoruz. Manisa Cumhuriyet’e, Atatürk’e sahip çıkıyor. Manisa, Büyükşehir ile ilçe belediyeleriyle tüm siyasileriyle daha güzel, daha özgür, daha demokrat bir ülke için hep çalışacak. Hep beraber Türkiye’yi daha güzel bir ülke yapacağız."

Cumhuriyet Bayramı’nı kutladılar

Cumhuriyetin 102’inci yıl dönümünü kutladıklarını dile getiren CHP Manisa Milletvekili Selma Aliye Kavaf ise "Cumhuriyet Anadolu’nun taşra şehrinde doğan bir kadının milletvekili ve bakan olma ihtimalidir. Cumhuriyet, fırsat eşitliğidir, bir bütün olarak bir medeniyet projesidir. Sanattır, çalışmaktır, üretmektir. Cumhuriyet’i ve bize bu günleri armağan eden Cumhuriyet’imizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, rahmet ve minnetle anıyoruz" dedi.

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay ile Yunusemre Belediye Başkan Yardımcısı Ali Kuyumcu da yaptıkları konuşmalar ile Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı.

Cumhuriyet Meydanı’nda müzik dolu gece

Cumhuriyet Bayramı kutlama programı, Türk halk müziği santçısı Hüseyin Turan’ın konseriyle son buldu. İzmir Festival Orkestrası ve Orkestra şefi Uğur Sayınbatur eşliğinde sahne alan Hüseyin Turan, "Minnet Eylemem", "Uzun İnce Bir Yoldayım", "Kırmızı Buğday", "Selanik Türküsü" gibi eserleri Manisalılar için seslendirdi. Manisa Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları topluluğu da halk oyunları gösterilerini sergileyerek kurtuluş coşkusuna renk kattı.