Futbolseverler, Trendyol 1. Lig’in heyecan dolu 7. haftasında Bandırmaspor ile Ankaragücü’nün mücadelesine tanıklık edecek. 28 Eylül Cumartesi günü Bandırma 17 Eylül Stadı’nda gerçekleşecek bu önemli karşılaşma, iki takım için de büyük bir önem taşıyor. Maç, TRT Spor ve beIN SPORTS 2 kanallarından canlı olarak yayınlanacak.

Maç detayları

Tarih: 28 Eylül 2024, Cumartesi

Saat: 16.00

Stadyum: Bandırma 17 Eylül Stadı

Hakem: Ayberk Demirbaş

Yan Hakemler: Sezgin Çınar, Şenol Bektaş

Takımların durumu

Bandırmaspor:

Bu sezon ligde mücadele eden Bandırmaspor, ev sahibi avantajıyla maça çıkacak. Taraftarının desteğini arkasına alarak galibiyet hedefleyen takım, ligdeki son durumu itibarıyla kritik bir puan almayı amaçlıyor.

Ankaragücü:

Kritik bir mücadeleye hazırlanan Ankaragücü, deplasmanda zorlu bir rakiple karşılaşacak. Hedefleri, bu zorlu karşılaşmadan puan veya puanlar çıkararak ligdeki sıralamalarını yükseltmek.