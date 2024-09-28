Kars’ta minibüs ile kamyonun çarpışması sonucu meydana gelen kazada dört kişi yaralandı. Olay, Kars-Ardahan kara yolunda, Kars’tan Susuz yönüne giden minibüsün, saman yüklü bir kamyonla Kars-Ardahan çevre yolu kavşağında çarpışmasıyla gerçekleşti. Çarpışmanın etkisiyle yan yatan kamyonda, sürücü ve yanındaki yolcular yaralandı.

Yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine kısa sürede itfaiye ve trafik ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri, kamyonun içinde sıkışan T.Ç., E.A., G.A. ve D.Ç.'yi kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Yaralıların olay yerindeki ilk müdahaleleri yapıldıktan sonra, ambulanslarla kentteki hastanelere sevk edildi. Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı.