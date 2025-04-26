Bandırmaspor ile Esenler Erokspor, 27 Nisan’da karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifresiz izleme bilgileri haberimizde.

Bandırmaspor Esenler Erokspor Maçı Hangi Kanalda, Saat Kaçta?

Bandırmaspor ile Esenler Erokspor, Trendyol 1. Lig kapsamında 27 Nisan 2025 Pazar günü karşı karşıya geliyor. Mücadeleyi canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın saat kaçta başlayacağını ve hangi kanalda yayınlanacağını merak ediyor. Bandırmaspor – Esenler Erokspor maçı, Bein Sports beIN Connect ve TRT Spor ekranlarından canlı olarak yayınlanacak. Karşılaşmanın başlama saati ise 16.00 olarak belirlendi.

Bandırmaspor Esenler Erokspor Maçı Yayın Bilgileri

Bandırmaspor ile Esenler Erokspor arasında oynanacak olan Trendyol 1. Lig Konferans Yayın maçı, Bein Sports beIN Connect ve TRT Spor kanallarından naklen yayınlanacak. Yayın platformları ve şifre durumu bilgileri şu şekilde:

Bein Sports beIN Connect platformu üzerinden yayın yapılacak olan karşılaşma, Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilecek.

TRT Spor kanalı ise maçı şifresiz olarak yayınlayacak. TRT Spor, Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85 ve Turkcell TV+ 70 numaralı kanallar üzerinden izlenebilecek.

Maç Günü: 27 Nisan 2025 Pazar

Maç Saati: 16.00

Stadyum: Bandırma 17 Eylül Stadyumu, Balıkesir

Karşılaşmaya ilişkin gelişmeleri ve maç sonrası özet görüntülerini spor haberleri kategorimizden takip edebilirsiniz.