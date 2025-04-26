Fatih Karagümrük ile Keçiörengücü, 27 Nisan 2025'te Trendyol 1. Lig'de karşılaşacak. Maç Bein Sports Max 1 ve TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.
Fatih Karagümrük Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?
Fatih Karagümrük ile Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunda karşı karşıya geliyor. 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak mücadele, Bein Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı izlenebilecek. Maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak.
Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler için yayın ve frekans bilgileri şu şekilde:
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Platformlar: Digiturk 82, Kablo TV 236
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Yayın Türü: Şifreli yayın
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Ulaşım: Türksat uydusu ve internet üzerinden erişim sağlanabilir.
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Platformlar: Digiturk 86, D Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70
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Yayın Türü: Şifresiz yayın
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Ulaşım: Türksat uydusu ve internet üzerinden erişim sağlanabilir.
Fatih Karagümrük-Keçiörengücü maçı detayları
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Maç Günü: 27 Nisan 2025 Pazar
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Başlama Saati: 16:00
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Stadyum: İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu
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Yayıncı Kanallar: Bein Sports Max 1, TRT Spor
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Bein Sports Max 1 üzerinden yapılacak yayın şifreli olarak sunulacak.
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TRT Spor'dan maç şifresiz olarak izlenebilecek.
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Trendyol 1. Lig heyecanı, hem dijital platformlardan hem de televizyon kanallarından takip edilebilecek.