Fatih Karagümrük ile Keçiörengücü, 27 Nisan 2025'te Trendyol 1. Lig'de karşılaşacak. Maç Bein Sports Max 1 ve TRT Spor ekranlarında canlı yayınlanacak.

Fatih Karagümrük Keçiörengücü maçı hangi kanalda, saat kaçta?

Fatih Karagümrük ile Keçiörengücü, Trendyol 1. Lig 2024-2025 sezonunda karşı karşıya geliyor. 27 Nisan 2025 Pazar günü oynanacak mücadele, Bein Sports Max 1 ve TRT Spor kanallarından canlı izlenebilecek. Maç, İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda saat 16:00'da başlayacak.

Karşılaşmayı izlemek isteyen futbolseverler için yayın ve frekans bilgileri şu şekilde:

Fatih Karagümrük-Keçiörengücü maçı detayları

  • Maç Günü: 27 Nisan 2025 Pazar

  • Başlama Saati: 16:00

  • Stadyum: İstanbul Atatürk Olimpiyat Stadyumu

  • Yayıncı Kanallar: Bein Sports Max 1, TRT Spor

  • Bein Sports Max 1 üzerinden yapılacak yayın şifreli olarak sunulacak.

  • TRT Spor'dan maç şifresiz olarak izlenebilecek.

  • Trendyol 1. Lig heyecanı, hem dijital platformlardan hem de televizyon kanallarından takip edilebilecek.

Kaynak: HABER MERKEZİ