ŞOK marketlerinin ekstra ürünleri, evinizi daha düzenli ve fonksiyonel hale getirmek için harika fırsatlar sunuyor. Bu ay raflı çamaşır makinesi düzenleyicisinden, şık bir TV sehpasına kadar birçok kullanışlı ürün şıklığı ve pratikliği bir arada sunuyor. Özellikle 90 cm raflı çamaşır makinesi düzenleyicisiyle, banyonuzu düzenlemek çok kolay. ŞOK Ekstra ürünleriyle yaşam alanınızı ferahlatmaya ne dersiniz?

ŞOK ekstra ürünleri

TV sehpası atlantik çam: 659 TL



Raflı çalışma masası antrasit: 779 TL



Şiva 4 bölmeli raflı erzak dolabı beyaz: 2.249 TL



90 cm raflı çamaşır makinesi düzenleyici: 1.449 TL



Yönetici koltuğu krom ayak siyah: 3.499 TL



Bürokey huntes oyuncu koltuk 2D koçak 180 derece yatarlı kademeli ithal şase: 4.199 TL