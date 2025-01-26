Trendyol 1. Lig'in 21. haftasında Bandırmaspor, sahasında Ankara Keçiörengücü'nü konuk etti. Karşılaşmayı 2-1'lik skorla kaybeden ev sahibi ekip, haftayı puansız kapattı. Ankara temsilcisi, etkili oyunuyla 3 puanı hanesine yazdırmayı başardı. Maça hızlı başlayan taraf Ankara Keçiörengücü oldu. 17. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Diouf'un kafa vuruşunu kaleci Zafer kurtardı. Ancak dönen topu takip eden Diouf, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımını 1-0 öne geçirdi. Mücadelenin 55. dakikasında Keçiörengücü, kazanılan penaltıyı gole çevirdi. Eduart Rroca'nın düzgün vuruşuyla skoru 2-0 yapan başkent ekibi, avantajını artırdı.

Maçın 87. dakikasında Bandırmaspor, penaltı kazandı. Topun başına geçen Paixao, skoru 2-1'e getiren golü kaydetti. Ancak kalan dakikalarda başka gol olmayınca mücadele Ankara Keçiörengücü'nün üstünlüğüyle tamamlandı. Bu sonuçla Ankara Keçiörengücü, deplasmanda aldığı galibiyetle zirve yarışındaki iddiasını sürdürdü. Bandırmaspor ise evinde kaybederek taraftarını üzdü ve puan tablosunda gerileme yaşadı.



Kaynak: İHA