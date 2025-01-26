Türkiye Nesine 3. Lig 17. hafta maçında Mardin 1969, evinde İzmir temsilcisi İzmir Çoruhlu’yu 4-1'lik skorla mağlup etti.
İlk yarıda Mardin 1969 farkı açtı
Maçın başlama düdüğünden sadece 2 dakika sonra Umut Dilek’in attığı golle Mardin 1969, 1-0 öne geçti. 32. dakikada Ahmet Teker’in kaydettiği golle farkı 2’ye çıkaran ev sahibi takım, ilk yarıyı 2-0’lık üstünlükle tamamladı.
İzmir Çoruhlu umutlandı, ancak farkı kapatamadı
İkinci yarıya hızlı başlayan İzmir Çoruhlu, 54. dakikada Recep Gül’ün golüyle skoru 2-1’e getirdi. Ancak 65. dakikada İsmet Kavuştu’nun faul nedeniyle kırmızı kart görmesiyle konuk takım 10 kişi kaldı.
Serdar Yiğit'in iki golü Mardin'i rahatlattı
76. dakikada Serdar Yiğit’in attığı golle farkı 2’ye çıkaran Mardin 1969, 84. dakikada tekrar Serdar Yiğit’in bulduğu golle skoru 4-1’e taşıdı. Maçın sonunda Mardin 1969, sahadan 4-1 galip ayrılarak 3 puanı kazandı.