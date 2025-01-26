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İkinci yarıya hızlı başlayan İzmir Çoruhlu , 54. dakikada Recep Gül’ün golüyle skoru 2-1’e getirdi. Ancak 65. dakikada İsmet Kavuştu’nun faul nedeniyle kırmızı kart görmesiyle konuk takım 10 kişi kaldı.

Maçın başlama düdüğünden sadece 2 dakika sonra Umut Dilek’in attığı golle Mardin 1969 , 1-0 öne geçti. 32. dakikada Ahmet Teker’in kaydettiği golle farkı 2’ye çıkaran ev sahibi takım, ilk yarıyı 2-0’lık üstünlükle tamamladı.

Türkiye Nesine 3. Lig 17. hafta maçında Mardin 1969 , evinde İzmir temsilcisi İzmir Çoruhlu ’yu 4-1'lik skorla mağlup etti.

Bandırmaspor, Keçiören'e evinde mağlup oldu: 2-1

Bandırmaspor, Keçiören'e evinde mağlup oldu: 2-1

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