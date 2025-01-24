Türkiye Trendyol 1. Lig 21. hafta maçında, Bandırmaspor ile Keçiörengücü karşı karşıya geliyor. Bandırmaspor, son 5 maçındaki 3 beraberlik ve 2 mağlubiyetle 34 puanla 3. sırada yer alırken, Keçiörengücü 27 puanla 12. sırada bulunuyor. Her iki takım da bu maçta 3 puan almayı hedefliyor. Maç, 26 Ocak 2025 Pazar günü Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanacak ve hakem Davut Çelik yönetiminde başlayacak.

Bandırmaspor - Keçiörengücü maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 26 Ocak 2025, Pazar

Saat: 13:30

Kanal: beIN Sports MAX 2, Tabii Spor 6

Stadyum: Bandırma 17 Eylül Stadı

Hakem: Davut Çelik

Yan Hakemler: Kemal Mavi, Özcan Sultanoğlu