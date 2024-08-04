SADAT’ın kurucusu ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eski başdanışmanı emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, bu sabah hayatını kaybetti.

Konya'nın Akşehir ilçesinde 1944 yılında doğan Adnan Tanrıverdi, 1964 yılında Kara Harp Okuluna girmiş, 1976-1978 yıllarında Kara Harp Akademisinde öğrenim görerek 1978 yılında Kurmay Subay olmuştu. 1980 yılında Silahlı Kuvvetler Akademisini bitiren Tanrıverdi, 2’nci Piyade Tümen Komutanlığında İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Kurmay Başkan Vekilliği; Kara Harp Akademisi Öğretim Üyeliği; Genelkurmay Özel Harp Daire Başkanlığı Lojistik ve Harekat Şube Müdürlükleri, Kurmay Başkan Vekilliği görevlerinde bulunmuştu.

"Erdoğan'a sadık özel bir ordu kurmakla" eleştirildi

Tanrıverdi, 28 Şubat 2012’de ise “Uluslararası Savunma Danışmanlık İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. (SADAT)” adlı yapıyı kurdu. SADAT’ın faaliyeti kendi sitesinde uluslararası savunma alanında danışmanlık, askeri eğitim ve lojistik hizmetleri veren ilk ve tek Türk Özel Askeri Şirketi” diye açıklandı.

SADAT; terörizmi desteklemek, Erdoğan'a sadık bir özel ordu kurmak gibi çeşitli tartışmaların odak noktası oldu.

Sedat Peker, Suriye'deki Bayırbucak Türkmenlerine, TIR'larla gönderdiği askeri teçhizat ve silahlarla ilgili açıklamalarında, bu işlemin TSK'den “irticai faaliyetler” nedeniyle atılan askerlerin öncülüğünde kurulan SADAT tarafından organize edildiğini söylemişti. Peker ayrıca Türkiye'den SADAT aracılığıyla Suriye İç Savaşı'nda faaliyet gösteren El Nusra adlı örgüte silah gönderildiğini ileri sürmüştü.

Özdağ: "Türk ordusuna çok zarar verdi"

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, SADAT'ın kurucusu Adnan Tanrıverdi'nin hayatını kaybetmesinin ardından açıklamada bulundu.

Özdağ X hesabından yaptığı açıklamada Tanrıverdi için "Türk ordusuna çok zarar verdi" ifadelerini kullandı.

Tanrıverdi'yle ilgili bir bir anısını da anlatan Özdağ, "Bir Ankara-İstanbul THY uçuşu sırasında beni tanımamış, AK Parti milletvekili zannederek 15 Temmuz öncesi, gecesi ve sonrasını anlatmıştı" dedi.

SADAT kurucusu Adnan Tanrıverdi ölmüş. Türkiye Cumhuriyetini yıkmak için çalıştı. Türk Ordusuna çok zarar verdi. Değil tuğgeneral Üstteğmen bile olmamalıydı. TSK’nın en büyük zafiyeti “Bize bir şey olmaz” inancı ile içe yönelik istihbarat ve istihbarat karşı koyma konusunda çok… pic.twitter.com/bh6wfc4UcJ — Ümit Özdağ (@umitozdag) August 4, 2024