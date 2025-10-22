ABD’nin gösterge endeksi S&P 500, yılı çift haneli kazançla kapatmaya hazırlanıyor. Üç yıldır süren yapay zekâ rüzgârı, boğa piyasasının ana motoru haline gelmiş durumda.

Ancak Bank of America (BofA) analistleri, yükselişin sonuna gelindiği uyarısını yaptı.

"Piyasalar aşırı değerlenmiş görünüyor, uyarı sinyalleri birer birer yanıyor."

Borsalarda yükselişi tehdit eden 5 risk

1. Aşırı değerleme sinyalleri

BofA analistlerine göre S&P 500, tarihsel ortalamalara göre artık pahalı.

Fiyat-kazanç oranları, ucuz hisselere karşı pahalı hisselerin aşırı performansı ve kredi göstergeleri risk oluşturuyor.

Baş stratejist Savita Subramanian, şunları söylüyor:

“Tarihsel olarak bu göstergelerin yüzde 70’i yandığında piyasa zirveye ulaşır. Şu anda yüzde 60’ı aktif durumda.”

2. Tüketici harcamaları ve yapay zekâ coşkusu çelişiyor

Yapay zekâ yatırımları ekonomiyi büyütse de, tüketici harcamalarıyla çelişen bir tablo ortaya çıktı.

BofA’ya göre, yapay zekâ bazı beyaz yaka işlerini ortadan kaldırabilir, bu da tüketici gelirlerini zayıflatabilir.

Bu nedenle banka, tüketici odaklı sektörlerin notunu düşürdü.

3. Dev şirketler, özel sermaye ve hükümet üçgeni

Rapor, “dev şirketler – özel girişimler – ABD hükümeti” arasındaki karmaşık ilişkiye dikkat çekiyor.

Trump döneminde devletin bazı şirketleri doğrudan desteklemesi, piyasada yeni bir oyuncu yarattı.

Bu durum, piyasa dinamiklerini bozabilecek uzun vadeli bir risk olarak tanımlanıyor.

4. Makro belirsizliklerin artması

Ekim ayıyla birlikte ABD-Çin ticaret gerilimi yeniden tırmandı, federal hükümet geçici olarak kapandı.

Bu süreçte ekonomik verilerin askıya alınması, yatırımcılar için görünürlüğü azalttı.

BofA analistleri, bu tabloyu şöyle özetliyor:

“Tarifeler, hükümet kapanması ve veri eksikliği bir araya gelince piyasalarda yön kayboldu.”

5. Kredi piyasasında alarm zilleri

JPMorgan CEO’su Jamie Dimon’ın “hamamböcekleri” benzetmesiyle dikkat çektiği özel kredi piyasası riski, BofA raporunda da vurgulandı.

İki bölgesel bankanın borçlularla yaşadığı sorunlar, daha derin sıkıntıların habercisi olabilir.

Raporun ifadesiyle:

“Bankalar güçlü bilançolar açıklıyor ama kredi tarafındaki gelişmeler yeni sorunların işareti. S&P 500’ün zayıf noktası artık likidite riski.”

Sonuç: Ralli kırılgan zeminde

BofA’nın analizine göre, yapay zekâ destekli borsa rallisi aşırı değerleme ve belirsizliklerle kırılgan bir zemine oturdu.

Uzmanlar, yatırımcıların özellikle likidite ve kredi risklerini yakından takip etmesi gerektiğini vurguluyor.