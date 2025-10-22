Futbolseverler için heyecanlı bir akşam geliyor. 22 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. İşte maç saatleri ve yayın bilgileri.
UEFA Şampiyonlar Ligi programı
Bugün Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta maçları devam ediyor. Saat 19:45’te başlayacak karşılaşmalar şöyle:
Athletic Bilbao – Karabağ | tabii Spor
Galatasaray – Bodo Glimt | TRT 1, CBC Sport
Atalanta – Slavia Prag | tabii Spor 5 | 22:00
Bayern Münih – Club Brugge | tabii Spor 2 | 22:00
Chelsea – Ajax | tabii Spor 3 | 22:00
Eintracht Frankfurt – Liverpool | tabii Spor 1 | 22:00
Monaco – Tottenham | tabii Spor 4 | 22:00
Real Madrid – Juventus | CBC Sport, tabii Spor | 22:00
Sporting Lisbon – Marsilya | tabii Spor 6 | 22:00
UEFA Gençlik Ligi
Monaco – Tottenham | UEFA.tv | 15:00
Bayern Münih – Club Brugge | UEFA.tv | 17:00
AFC Şampiyonlar Ligi
Gangwon – Vissel Kobe | Spor Smart | 13:00
Gamba Osaka – Nam Dinh | Smart Spor 2 | 13:00
Shanghai Shenhua – FC Seoul | Spor Smart | 15:15
Ratchaburi – Eastern AA | D Smart Kanal 90 | 15:15
FC Goa – Al Nassr | Smart Spor 2 | 16:45
Andijan – Al Khaldiya | D Smart Kanal 92 | 16:45
Istiqlol Dushanbe – Al Zawraa | D Smart Kanal 91 | 16:45
Al Ahli Doha – Arkadag | Spor Smart | 19:00
Esteghlal FC – Al Wehdat | Smart Spor 2 | 19:00
Trendyol Süper Lig programı
Konyaspor – Beşiktaş | Bein Sports 1 | 20:00
Çaykur Rizespor – Rams Başakşehir | Bein Sports 2 | 20:00