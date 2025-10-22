KYK ek yurt sonuçları ne zaman duyurulacak? KYK yurt nakil işlemleri nasıl yapılır?

SON DAKİKA: Balıkesir'de deprem oldu

Fatih Ürek’in son durumu nasıl? Safiye Soyman gözyaşlarını tutamadı

İslam Memiş uyardı: Altında düşüş devam edecek mi, kimler batacak?

Altın balonu patlamak üzere: İslam Memiş uyardı

Bunlar da ilginizi çekebilir

Türkiye'nin en çok aranan kısa açıklandı

Çağatay Ulusoy Eşref Rüya dizisinden ayrılacak mı?

600 bin euro değerindeki Picasso tablosu kayıp

Bugün Şampiyonlar Ligi’nde üçüncü hafta maçları devam ediyor. Saat 19:45’te başlayacak karşılaşmalar şöyle:

Futbolseverler için heyecanlı bir akşam geliyor. 22 Ekim Çarşamba günü UEFA Şampiyonlar Ligi ve Trendyol Süper Lig’de önemli karşılaşmalar oynanacak. İşte maç saatleri ve yayın bilgileri.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.