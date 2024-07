ABD'de banka bilançoları yakından izlenirken, Bank of America (BofA), 2024 yılı ikinci çeyrek kârında düşüş yaşadığını açıkladı. Kredi faizlerinden elde edilen gelirlerin azalması ve potansiyel kredi zararlarını karşılamak için daha fazla para ayırması, kârın düşmesine neden oldu.

Bank of America'nın finansal performansı

ABD'nin en büyük ikinci bankası olan Bank of America, 30 Haziran'da sona eren çeyrekte 6,9 milyar dolar veya hisse başına 83 sent kazandı. Bu rakam, geçen yılın aynı döneminde 7,4 milyar dolar veya hisse başına 88 sent olarak kaydedilmişti.

Net faiz geliri

BofA'nın net faiz geliri yüzde 3 düşüşle 13,7 milyar dolara geriledi. Kredi faizlerinden elde edilen gelirlerin azalması, bankanın toplam gelirini olumsuz yönde etkiledi.

Kredi zararları ve ayrılan bütçe

Bank of America, potansiyel kredi zararlarını karşılamak amacıyla daha fazla para ayırdı. Bu, bankanın gelecekteki risklere karşı hazırlıklı olma stratejisinin bir parçası olarak görülüyor. Ayrılan bu bütçe, kâr marjlarını daraltarak bankanın genel finansal performansını etkiledi.

Bankanın kârındaki düşüş, genel olarak ekonomik ve piyasa koşullarının bir yansıması olarak değerlendirilebilir. ABD ekonomisindeki belirsizlikler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalar, bankaların kredi verme politikalarını ve gelirlerini doğrudan etkileyen faktörler arasında yer alıyor.