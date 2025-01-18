Bank of America, personelini elde tutmak ve motive etmek için yaklaşık 1 milyar dolar (yaklaşık 35 milyar TL) değerinde hisse senedi ödüllerini çalışanlarına dağıtma kararı aldı. Bu ödüller, bankanın küresel iş gücünün yaklaşık yüzde 97’sinin yararlanabileceği bir teşvik paketini içeriyor. 2017 yılından bu yana devam eden hisse senedi ödülleri programı kapsamında, banka bugüne kadar toplamda 5,8 milyar dolarlık ödül dağıttı.

Teşvik paketi ve kapsamı

Bankanın İcra Kurulu Başkanı Brian Moynihan, çalışanlara gönderdiği notta bu ödüllerin normal maaşların üzerine ek olarak verileceğini duyurdu. Yıllık geliri 500 bin dolara kadar olan çalışanlar bu ödüllerden faydalanacak. Banka, bu adımla hem maliyetleri kontrol altında tutmayı hem de çalışan bağlılığını güçlendirmeyi amaçlıyor.

Moynihan yaptığı açıklamada, banka olarak kritik işlere odaklanarak uzun vadeli sürdürülebilir başarıyı hedeflediklerini belirtti. 2023 yılına kıyasla net gelirini yüzde 2,3 artırarak 27,1 milyar dolara ulaşan Bank of America, büyümesini devam ettirecek ve teknoloji, insan kaynağı gibi alanlara daha fazla yatırım yapmayı planlıyor.

Hisse senedi ve nakit ödülleri

Hisse senedi ödüllerinin yanı sıra, bazı çalışanlara tazminatları ve yerel ihtiyaçlarına bağlı olarak nakit ikramiye de verilecek. Önümüzdeki haftalarda, banka uygun çalışanlar ve yöneticiler için belirli ödül miktarları hakkında daha fazla bilgi paylaşacak. Bank of America, geçtiğimiz yıl da benzer bir ödül programı uygulamış ve çalışanlarını hisse senedi teşvikleriyle ödüllendirmişti.