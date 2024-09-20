Yüksek karlı özel fon vaadiyle tanınmış sporcuları dolandırdığı iddia edilen banka müdürü Seçil Erzan’ın davasının görülmesine İstanbul 41. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam ediliyor.

Güvenilir fon vaadi ve Fatih Terim bağlantısı

Seçil Erzan'ın, aralarında Arda Turan, Fernando Muslera, Emre Belözoğlu ve Selçuk İnan gibi ünlü futbolcuların bulunduğu 30’dan fazla kişiyi toplamda yaklaşık 25 milyon dolar ve 7 milyon 384 bin lira dolandırdığı öne sürülüyor. İddialara göre, Erzan, yüksek karlı ve güvenilir bir fon sunduğunu ve bu fona Fatih Terim’in de dahil olduğunu belirtmişti.

Duruşmada neler yaşandı?

Duruşmada, tutuklu sanıklar Seçil Erzan ve Ali Yörük ile birlikte 4 tutuksuz sanık da hazır bulundu. Taraf avukatlarının da katıldığı duruşma, yoklama yapılmasıyla devam ediyor.