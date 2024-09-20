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Liverpool'un İngiliz yıldızı Trent Alexander Arnold, futbolculuk kariyerinin yanı sıra kulüp sahipliği için de önemli adımlar atıyor. Fransız spor gazetesi L'Equipe'in haberine göre, Alexander Arnold, Ligue 1 ekibi Nantes'i satın almak için bir İngiliz yatırım grubu aracılığıyla 100 milyon Euro'luk bir teklif yaptı.

Liverpool'dan yıllık 10 milyon sterlin alıyor

25 yaşındaki futbolcu, Liverpool’da yılda 9 milyon 360 bin Sterlin gelir elde ediyor ve 70 milyon Euro piyasa değeriyle dünya futbolunun önde gelen isimlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Alexander Arnold’un satın almak istediği Nantes, Ligue 1’de 4 maç sonunda 7 puanla 5. sırada yer alıyor. Nantes kadrosunda, Galatasaray’ın eski oyuncusu Mostafa Mohamed de bulunuyor. Eğer bu satın alma gerçekleşirse, Alexander Arnold, Mostafa Mohamed’in yeni patronu olacak.

Editör: Engin Keskin