MASAK, 200 bin TL ve üzeri para transferlerinde beyan zorunluluğu getiren yeni bir düzenleme hazırladı. Kademeli beyan sistemi içeren tebliğ taslağının 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girmesi planlanıyor.



MASAK’tan kayıt dışı ekonomiyle mücadele adımı

Hazine ve Maliye Bakanlığı’na bağlı Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK), finansal sistemin şeffaflığını artırmak ve kayıt dışı işlemleri önlemek amacıyla önemli bir adım attı. Hazırlanan tebliğ taslağı, yüksek tutarlı para transferlerinde beyan sistemini zorunlu hale getiriyor.

Kademeli beyan sistemi geliyor

Yeni düzenlemeye göre, para transferleri için üç kademeli bir beyan sistemi uygulanacak:

200 bin TL - 2 milyon TL arası işlemler: İşlemin niteliği beyan edilecek.

2 milyon TL - 20 milyon TL arası işlemler: "Nakit İşlem Beyan Formu" doldurulacak.

20 milyon TL ve üzeri işlemler: Detaylı açıklama ve belge zorunluluğu olacak.

Bankalar ve finansal kuruluşlar, müşterilere işlem türüne göre uygun beyan seçeneklerini sunacak. Her işlem için en az 20 karakterlik açıklama yapılması zorunlu olacak.

Uluslararası standartlara uyum

MASAK, düzenlemenin Mali Eylem Görev Gücü (FATF) standartlarına uygun olduğunu belirtti. Ulusal Risk Değerlendirmesi Raporu ve uluslararası uygulamalar dikkate alınarak taslağın hazırlandığı ifade edildi.

Kapsam dışı işlemler

Yeni sistemde, bazı işlemler beyan zorunluluğu dışında tutuldu. Buna göre;

Kamu kurumlarının işlemleri

Bankalar arası para transferleri

ATM'den yapılan düşük tutarlı işlemler

beyan kapsamına alınmayacak.

Görüş süreci ve yaptırımlar

Tebliğ taslağı henüz yürürlüğe girmedi. 18 Ağustos 2025 tarihine kadar görüş ve öneriler [email protected] adresine iletilebilecek. Yürürlük tarihi ise 1 Ocak 2026 olarak planlandı.

Düzenleme sonrasında yükümlülüklere uymayan finansal kuruluşlara 5549 sayılı Kanun kapsamında idari yaptırımlar uygulanabilecek.