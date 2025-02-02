Kredi çekmek isteyen vatandaşlar için beklenen müjde geldi! Bankalar, 2025 yılı itibariyle faizsiz kredi kampanyalarını hızla duyurmaya başladı. Yeni dönemde, bankalar 55 bin TL’ye kadar faizsiz kredi imkanı sunuyor. İşte faizsiz kredi hakkında bilmeniz gerekenler ve hangi bankaların bu fırsatı sunduğu...

Faizsiz kredi için şubeye gitmeye gerek yok

Bankalar, faizsiz kredi başvuruları için dijital kanallar üzerinden de hizmet sunmaya başladı. Artık vatandaşlar, şubeye gitmeden bankaların dijital platformları üzerinden başvuru yapabiliyor. Başvurusu onaylanan krediler ise anında hesaplara aktarılabiliyor. Bu sayede kredi çekmek daha hızlı ve kolay hale geliyor.

Yeni müşteri olma ve yüksek Findeks notu şartları

Faizsiz kredi fırsatlarından yararlanmak isteyenlerin yerine getirmesi gereken bazı koşullar bulunuyor. Öncelikle, bankaların yeni müşterisi olmanız gerekiyor. Yani, yalnızca bankalarla daha önce çalışmamış kişiler bu fırsattan faydalanabiliyor. Ayrıca, kredi başvurusu yapanlardan bazı bankalar yüksek Findeks notu talep edebiliyor. Findeks notu, başvuru sırasında en önemli değerlendirme kriterlerinden biri olarak öne çıkıyor.

Faizsiz kredi veren bankalar ve miktarları

2025 yılıyla birlikte faizsiz kredi kampanyalarıyla dikkat çeken bankalar, 55 bin TL'ye kadar sıfır faizli finansman imkanı sunuyor. Bankaların faizsiz kredi kampanyaları hakkında detaylar, başvuru şartları ve diğer merak edilenler, vatandaşların cebini rahatlatacak fırsatlar oluşturuyor.

Akbank

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 55.000 TL

Vade: 6 ay vadeli 30.000 TL'ye varan kredi ile 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli avans

Türkiye İş Bankası

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 55.000 TL

Vade: 3 ay vadeli 25.000 TL'ye varan taksitli nakit avans ve 1 ay vadeli 30.000 TL'ye varan ek hesap

TEB

Faiz Oranı: %0(Faizsiz)

Toplam: 55.000 TL

Vade: 6 ay vadeli, 30.000 TL'ye varan kredi, 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

QNB

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Toplam: 55.000 TL

Vade: 3 ay vadeli, 30.000 TL kredi ile 3 ay vadeli, 25.000 TL taksitli nakit avans

Enpara

Faiz Oranı: %0 (Faizsiz)

Tutar: 35.000 TL

Vade: 6 aya varan vade ile, 35.000 TL'ye kadar faizsiz ve masrafsız ihtiyaç kredisi

Albaraka

Finansman Oranı: %0

Toplam: 25.000 TL

Vade: 6 ay vadeli 25.000 TL'ye varan finansman