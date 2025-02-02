Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Afyon namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 3 Şubat 2025 Pazartesi günü Afyonkarahisar’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Afyonkarahisar’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 3 Şubat Pazartesi Afyon namaz vakitleri.
3 Şubat Pazartesi Afyon namaz vakitleri
Afyonkarahisar sabah namazı vakti
Afyonkarahisar’da sabah namazı imsak: 06.31
Afyonkarahisar öğle namazı vakti
Afyonkarahisar öğle namazı: 13.17
Afyonkarahisar ikindi namazı vakti
Afyonkarahisar ikindi namazı vakti: 16.03
Akşam ezanı Afyon
Afyonkarahisar akşam namazı: 18.28
Afyon yatsı namazı vakti
Afyonkarahisar yatsı namazı vakti: 19.47
Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri
Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden alınan yukarıdaki görselde yer almaktadır.