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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın sitesinde yer alan bilgilere dayanarak, miladi takvime göre Afyon namaz vakitleri. İbadetlerini düzenli olarak yerine getirmek isteyenler için 3 Şubat 2025 Pazartesi günü Afyonkarahisar’da sabah, akşam, öğle, ikindi, yatsı namazı saatleri hakkında bilgiler. Afyonkarahisar’da sabah namazı saat kaçta kılınır? gibi sorular merak ediliyor. İşte 3 Şubat Pazartesi Afyon namaz vakitleri.

3 Şubat Pazartesi Afyon namaz vakitleri

Afyonkarahisar sabah namazı vakti

Afyonkarahisar’da sabah namazı imsak: 06.31

Afyonkarahisar öğle namazı vakti

Afyonkarahisar öğle namazı: 13.17

Afyonkarahisar ikindi namazı vakti

Afyonkarahisar ikindi namazı vakti: 16.03

Akşam ezanı Afyon

Afyonkarahisar akşam namazı: 18.28

Afyon yatsı namazı vakti 

Afyonkarahisar yatsı namazı vakti: 19.47

Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri

Afyonkarahisar için haftalık namaz vakitleri listesi detaylı olarak Diyanet İşleri Başkanlığı'nın sitesinden alınan yukarıdaki görselde yer almaktadır.

Kaynak: HABER MERKEZİ