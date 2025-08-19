Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) politika faizini yüzde 46’dan yüzde 43’e indirmesiyle birlikte bankalar da mevduat faizlerini yeniden düzenledi. Güncellenen oranlarla birlikte 2 milyon TL’nin 32 günlük getirisi banka banka ortaya çıktı.

Mevduat faizleri yeniden şekillendi

Merkez Bankası’nın son faiz indiriminin ardından, mevduat tarafında oranlar yüzde 39,5 ile yüzde 49 arasında değişmeye başladı. Bankaların sunduğu faiz oranlarına göre yatırımcıların 2 milyon TL’lik birikimlerinden 1 ayda elde edebilecekleri net kazanç 57 bin TL ile 70 bin TL arasında değişiyor.

Hangi banka ne kadar kazandırıyor?

19 Ağustos 2025 itibarıyla 2 milyon TL’nin 32 günlük vade sonunda getireceği kazançlar şöyle sıralandı:

ING : %49 faiz – Net kazanç 70.882 TL

DenizBank : %47 faiz – Net kazanç 67.989 TL

TEB / QNB / CEBTETEB / HSBC : %46 faiz – Net kazanç 66.542 TL Memur ve emekliye ilk zam teklifi açıklandı: Sendikalardan sert tepki İçeriği Görüntüle

Akbank / Garanti BBVA : %44,5 faiz – Net kazanç 64.373 TL

Türkiye İş Bankası: %39,5 faiz – Net kazanç 57.140 TL

Yatırımcıya mesaj: “Faiz oranlarını karşılaştırın”

Uzmanlar, faiz indirimi sonrası yatırımcıların mevduat getirilerini dikkatle karşılaştırması gerektiğini vurguluyor. Bankalar arasındaki faiz farkının kısa vadede bile 10-15 bin TL’ye varan gelir değişikliğine yol açabileceği belirtiliyor.