CHP’nin 7. Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin cumhurbaşkanı adaylığı konusunda ne Ekrem İmamoğlu’nu ne de Mansur Yavaş’ı destekledi. Kılıçdaroğlu, CHP yönetimini sert sözlerle eleştirirken, yeni bir aday belirlenmesi gerektiğini savundu.

“İmamoğlu yerine farklı bir isim bulunmalı”

TGRT Haber Ankara Temsilcisi Fatih Atik’in aktardığı kulis bilgilerine göre, Kılıçdaroğlu, yakın çevresiyle yaptığı değerlendirmelerde cezaevinde bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun yerine yeni bir aday çıkarılması gerektiğini söyledi.

Yavaş’ın adaylığına da mesafeli

Kılıçdaroğlu’nun, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın da cumhurbaşkanlığı adaylığına olumlu bakmadığı belirtildi. Kılıçdaroğlu’nun, “Seçilmiş belediye başkanları, kendi şehirlerinin sorunlarına odaklanmalı. Bir kişinin siyasi geleceği üzerinden koca bir partinin kaderi belirlenemez” dediği öne sürüldü.

“CHP pusulasını kaybetmiş gemi gibi”

Parti yönetimine ağır eleştiriler yönelten Kılıçdaroğlu’nun, CHP’nin mevcut çizgisini “okyanusta pusulasını ve dümenini kaybetmiş bir gemi” benzetmesiyle tanımladığı iddia edildi. Kılıçdaroğlu’nun, yönetimin partiyi bölünmeye götürdüğünü savunarak, sendikalar ve demokratik kitle örgütlerinin de görüşü alınarak yeni bir yol haritası oluşturulması gerektiğini vurguladığı ifade edildi.

“Yeni bir program şart”

Eski genel başkanın, CHP’nin halkın sorunlarına odaklanan, kapsayıcı ve umut veren bir siyaset anlayışına yönelmesi gerektiğini söylediği, aksi takdirde partinin mevcut yönetim anlayışının bölünmeyi hızlandıracağına dikkat çektiği kulislere yansıdı.