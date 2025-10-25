Emekliler için promosyon yarışında yeni dönem

Bankalar, emekli maaşı taşıma kampanyalarını Ekim ayı itibarıyla güncelledi. Bazı bankalar 31 bin TL’ye kadar çıkan nakit promosyon fırsatı sunarken, bazıları da ücretsiz EFT/havale, fatura ödeme kolaylığı ve ek hizmet avantajlarıyla dikkat çekiyor.

Promosyon miktarları, emekli maaş tutarına ve bankayla yapılacak üç yıllık taahhüde göre değişiyor.

2025 Ekim itibarıyla en yüksek emekli promosyonu veren bankalar

1. Ziraat Bankası – 12.000 TL’ye kadar

Kurum Emekli Sandığı, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine, maaşını üç yıl boyunca Ziraat Bankası’ndan alma sözü verenlere 12 bin TL’ye kadar nakit promosyon sunuyor.

Ek olarak üç yıllık peşin ödeme seçeneği bulunuyor.

2. Akbank – 30.000 TL’ye kadar

Akbank, maaşını üç yıl boyunca bankadan alacağını taahhüt eden emeklilere 30 bin TL’ye kadar nakit promosyon sağlıyor.

0–9.999 TL arası maaş: 6.250 TL

10.000–14.999 TL arası: 10.000 TL

15.000–19.999 TL arası: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

3. Türkiye İş Bankası – 24.000 TL’ye kadar

İş Bankası, emekli maaşını taşıyan müşterilere 24 bin TL’ye kadar promosyon veriyor.

Banka ayrıca 9 bin TL’ye varan ek nakit promosyon ve ücretsiz para transferi imkânı da sağlıyor.

0–9.999 TL: 15.250 TL

10.000–14.999 TL: 19.000 TL

15.000–19.999 TL: 21.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 24.000 TL

4. Yapı Kredi – 30.000 TL’ye kadar

Yapı Kredi, SGK emekli maaşını üç yıl boyunca bankadan alma taahhüdü veren müşterilere 30 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor.

0–9.999 TL: 15.250 TL

10.000–14.999 TL: 21.000 TL

15.000–19.999 TL: 25.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 30.000 TL

5. QNB Finansbank – 31.000 TL’ye kadar

QNB, şu anda en yüksek emekli promosyonunu veren banka konumunda.

0–9.999 TL: 19.500 TL

10.000–14.999 TL: 24.500 TL

15.000–19.999 TL: 27.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 31.000 TL

6. Garanti BBVA – 25.000 TL’ye kadar

Garanti BBVA, maaşını bankaya taşıyan emeklilere 25 bin TL’ye kadar nakit promosyon sağlıyor.

0–9.999 TL: 6.250 TL

10.000–14.999 TL: 10.000 TL

15.000–19.999 TL: 12.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 15.000 TL

Ek promosyon kampanyalarıyla bu tutar 25 bin TL’ye kadar çıkabiliyor.

7. ING Türkiye – 28.000 TL’ye kadar

ING, maaşını taşıyan emeklilere 28 bin TL’ye kadar promosyon ödüyor.

0–9.999 TL: 19.250 TL

10.000–14.999 TL: 23.000 TL

15.000–19.999 TL: 25.500 TL

20.000 TL ve üzeri: 28.000 TL

8. VakıfBank – 27.000 TL’ye kadar

VakıfBank, maaşını taşıyan emeklilere 27 bin TL’ye kadar promosyon sağlıyor.

0–9.999 TL: 5.000 TL

10.000–14.999 TL: 8.000 TL

15.000–19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Ek promosyonlarla toplam tutar 27 bin TL’ye ulaşabiliyor.

9. Halkbank – 12.000 TL’ye kadar

Halkbank, maaşını taşıyan emeklilere 12 bin TL’ye kadar promosyon sunuyor.

10.000–14.999 TL: 8.000 TL

15.000–19.999 TL: 10.000 TL

20.000 TL ve üzeri: 12.000 TL

Uzmanlardan uyarı: “Taahhüt süresini dikkatle inceleyin”

Ekonomistler, emeklilerin banka değişikliği yapmadan önce üç yıllık taahhüt koşullarını dikkatlice incelemeleri gerektiğini belirtiyor. Promosyon dışında fatura talimatı, kredi kartı kullanımı gibi ek şartlar da kampanya detaylarında yer alabiliyor.