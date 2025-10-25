Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen “casusluk soruşturması” kapsamında yarın (26 Ekim Cumartesi) saat 11.00’de İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek.
Soruşturma kapsamında iki gün önce gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınmış, İmamoğlu hakkında da gözaltı kararı verilmişti.
Marmara Cezaevi’nden adliyeye getirilecek
Yetkililerden alınan bilgilere göre Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden adliyeye getirilecek. İfadenin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında alınacağı öğrenildi.
CHP’den destek çağrısı: “Çağlayan’a gelin”
CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara Çağlayan Adliyesi önüne gelme çağrısında bulundu.
Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
“Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, 26 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi’nde ifade vermeye geliyor. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, demokrasimizi ve Türkiye’yi savunmak için buluşuyoruz.”
Soruşturmanın ayrıntıları henüz açıklanmadı
Savcılık kaynakları, soruşturmanın gizlilik kararı nedeniyle ayrıntıların paylaşılmadığını belirtti. Ancak dosyanın, son dönemde “devlet sırlarının temini” ve “yetkisiz bilgi paylaşımı” suçlamalarıyla yürütülen kapsamlı bir inceleme dosyasının parçası olduğu öne sürülüyor.