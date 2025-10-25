Ali Koç futboldan kopamıyor! La Liga ekibine talip oluyor

Savcılık kaynakları, soruşturmanın gizlilik kararı nedeniyle ayrıntıların paylaşılmadığını belirtti. Ancak dosyanın, son dönemde “devlet sırlarının temini” ve “yetkisiz bilgi paylaşımı” suçlamalarıyla yürütülen kapsamlı bir inceleme dosyasının parçası olduğu öne sürülüyor.

“Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, 26 Ekim Cumartesi günü saat 11.00’de Çağlayan Adliyesi’nde ifade vermeye geliyor. Genel Başkanımız Özgür Özel öncülüğünde, demokrasimizi ve Türkiye’yi savunmak için buluşuyoruz.”

Çelik, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada vatandaşlara Çağlayan Adliyesi önüne gelme çağrısında bulundu.

Yetkililerden alınan bilgilere göre Ekrem İmamoğlu, tutuklu bulunduğu Marmara Cezaevi’nden adliyeye getirilecek. İfadenin, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen dosya kapsamında alınacağı öğrenildi.

Türk Telekom’un yeni CEO’su Ebubekir Şahin oldu

Soruşturma kapsamında iki gün önce gazeteci Merdan Yanardağ gözaltına alınmış, İmamoğlu hakkında da gözaltı kararı verilmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi’nin Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, yürütülen “casusluk soruşturması” kapsamında yarın (26 Ekim Cumartesi) saat 11.00’de İstanbul Çağlayan Adliyesi’nde ifade verecek.

