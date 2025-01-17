Artan enflasyon ve nakit ihtiyaçlarının karşılanmasında yaşanan sıkıntılar nedeniyle vatandaşların bankalara yaptığı limit artışı talepleri sonuç verdi. Özellikle QR kod ile yapılan para çekme işlemleri için birçok özel banka limitlerini güncelledi.

Nakit kullanımında yaşanan sorunlar 

Para çekme işlemlerinde düşük limitlerin oluşturduğu mağduriyet, yeni banknotların basılmaması ve nakit ihtiyacını karşılamak isteyen vatandaşların vezne kuyruklarında beklemesiyle daha da belirgin hale geldi. Vatandaşlar, ATM üzerinden yaptıkları işlemlerin günlük limitlerle sınırlı olması nedeniyle sıkıntılarını dile getiriyordu.

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Bankalardan Qr Kodlu Para Çekme Limitine Güncelleme! 2

QR kodla limitler yükseldi 

Ocak ayının ortalarına doğru birçok özel banka, QR kodlu para çekme işlemlerinde limit artışı yapma kararı aldı. Daha önce 10 bin TL ile sınırlı olan günlük para çekim limiti bazı bankalarda artırıldı. Ancak kartlı işlemlerde herhangi bir değişikliğe gidilmemesi vatandaşlar arasında tartışma yarattı.

Kartlı işlemlerde limit beklentisi devam ediyor 

QR kod ile yapılan çekim işlemleri için yeni limitler belirlenmiş olsa da bireysel müşteriler, kartlı işlemler için de limitlerin güncellenmesini talep ediyor. Şu an için yalnızca QR kodlu işlemlerde artış yapılması, kart kullanıcılarının beklentisini karşılamış değil.

Bankaların güncel limitleri 

Bankaların kartlı işlemlerde değişikliğe gitmediği ve bazı özel bankaların QR kodlu para çekme işlemlerinde yükselttiği limitlerle birlikte güncel tablo şu şekilde:

Bankalardan Qr Kodlu Para Çekme Limitine Güncelleme! 1

Kaynak: SABAH