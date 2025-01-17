Türkiye İhracatçılar Meclisi, 2025 yılının ilk Bölgesel İhracat Buluşması’nı Ege İhracatçı Birlikleri ev sahipliğinde düzenledi. İzmir’de gerçekleşen buluşma sonrasında TİM Yönetim Kurulu, kentin ihracat başarılarıyla öne çıkan firmalarına ziyaretlerde bulundu.

Ziyaretler kapsamında ilk durak, Pınar Et oldu. Ardından Aliağa’da bulunan Socar Türkiye Tesisleri ve İzmir Demir Çelik A.Ş. ziyaret edilerek program tamamlandı. Bu etkinliklerde TİM Başkanı Mustafa Gültepe ile birlikte TİM Yönetim Kurulu üyeleri yer aldı. Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, Başkan Yardımcısı Yalçın Ertan ve birçok önemli isim de katılımcılar arasındaydı.

"İhracatımızı yüzde 7 oranında artırmayı hedefliyoruz"

Toplantıda, Türk Eximbank, Türk Ticaret Bankası ve İGE A.Ş. tarafından ihracatçılara yönelik finansman desteği üzerine bilgilendirmeler yapıldı. TİM Başkanı Mustafa Gültepe, 2025 yılı için 280 milyar dolarlık ihracat hedefi belirlediklerini ifade ederek, "Bu yıl ihracatımızı yüzde 7 oranında artırmayı hedefliyoruz. Ancak enflasyonla döviz kurunun paralel hareket etmesi gerekiyor. Sanayiyi unutmayarak, ihracatı destekleyecek politikaların hızla hayata geçirilmesi şart. Aksi takdirde ihracatın sürdürülebilirliği tehlikeye girer" dedi.

Türk ihracatçısının zorlukları

2024’te yaşanan rekabet gücü kaybına değinen Gültepe, "Enflasyonla kur arasındaki fark, ihracatçılarımızın rekabet gücünü zorluyor. 2025 yılında daha rekabetçi olmak için döviz kurlarında enflasyonla paralel bir denge oluşturulmalı. Ayrıca serbest ticaret anlaşmalarına (STA) daha fazla önem verilmesi gerekiyor" diye konuştu.

"İstihdam kaybı 500 bin kişiyi buldu"

Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkanı Jak Eskinazi, 2024’te yaşanan finansman erişim zorlukları ve üretimdeki daralmanın tüm sektörlere ağır bir yük getirdiğini belirtti. Eskinazi, "İhracatımızın düşmesiyle birlikte kapasite kullanım oranı yüzde 84’lerden yüzde 77 seviyelerine geriledi. Bu, özellikle hazır giyim ve tekstil sektöründe ciddi istihdam kayıplarına yol açtı. Sanayideki toplam istihdam kaybı 500 bin kişiyi buldu" dedi.

Yüksek maliyetler rekabeti zorlaştırıyor

Başkan Eskinazi, Türkiye’nin rekabet gücünü olumsuz etkileyen yüksek maliyetlere dikkat çekerek, "Rakiplerimize göre yüzde 40-50 daha pahalıyız. Yeniden değerlendirme oranına paralel döviz artışı talep ediyoruz" ifadelerini kullandı. Reel sektöre yönelik daha fazla destek verilmesi gerektiğini vurgulayan Eskinazi, ihracatçıların acilen döviz bozdurma ve alma zorunluluklarından kurtarılması gerektiğini belirtti.