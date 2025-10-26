Çankırı’da içme suyunun sağlandığı Güldürcek Barajı’nda su seviyesi yüzde 17,25’e düştü. Köylüler kuraklığa dikkat çekerek vatandaşlara “Sularımızı dikkatli kullanalım” çağrısında bulundu.

Güldürcek Barajı’nda doluluk oranı yüzde 17’ye geriledi

Çankırı’da il merkezi ile bazı ilçe ve köylerin içme suyu ihtiyacını karşılayan Güldürcek Barajı, alarm seviyesine indi.

Devlet Su İşleri (DSİ) yetkililerinden alınan bilgiye göre, 5 Temmuz’da yüzde 26,86 olan doluluk oranı, 25 Ekim itibarıyla yüzde 17,25’e geriledi.

Baraj, Çankırı merkez, Orta, Şabanözü, Eldivan ve Kurşunlu ilçeleri ile Kalfat, Yaylakent ve Dodurga beldeleri ve çevredeki bazı köylerin içme suyu ihtiyacını karşılıyor.

“Bu kadar kurak bir yılı hiç görmedim”

Baraj çevresinde yaşayan Kayıören köyü sakini Osman Asan, su seviyesindeki düşüşün ürkütücü boyutlara ulaştığını söyledi.

65 yaşındaki Asan, bölgedeki kuraklık nedeniyle barajın adeta çekildiğini belirterek şunları söyledi:

“Burada eskiden Karga köyü vardı. Camisi, köy odaları hepsi suyun altında kalmıştı. 50-55 yıldır köyüme gelirim, bu kadar kurak bir yıl hiç görmedim. Baraj suları yüzde 80'den fazla çekildi. Yukarıda İncecik köyü vardı, barajın suyu oraya kadar çıkardı. Şimdi ise eski köyümüzün altına kadar çekilmiş durumda. Ne olur, sularımızı tasarruflu kullanalım.”

"Su kullanımına dikkat edilmeli"

DSİ yetkilileri, baraj seviyesinin kritik düzeye indiğini belirterek vatandaşlara tasarruf çağrısı yaptı.

Yetkililer, su kaynaklarının bilinçsiz tüketimi ve mevsimsel kuraklık nedeniyle barajların hızla boşaldığını, bu nedenle su kullanımında dikkatli olunması gerektiğini vurguladı.