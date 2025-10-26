Muğla’da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı öncesi billboardlara asılan afişlerde “Cumhuriyet” kelimesi yanlış yazılınca, kentte tepki büyüdü. Valilik hatayı fark edince afişler acilen değiştirildi.

Yazım yanlışı tepkilere yol açtı

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı yaklaşırken Muğla genelinde dikkat çeken bir hata gündem oldu. Muğla Valiliği tarafından şehrin çeşitli noktalarındaki billboardlara asılan kutlama afişlerinde “Cumhuriyet” kelimesi yanlışlıkla “Cuhmuriyet” olarak yazıldı.

Vatandaşların sosyal medyada paylaştığı fotoğraflar kısa sürede gündem olurken, birçok kullanıcı “Cumhuriyet’in 101. yılında böyle bir hata kabul edilemez” yorumunda bulundu.

Tepkiler üzerine Muğla Valiliği, yanlış yazılan afişleri toplatarak yerine doğru yazılı “Cumhuriyet” ifadeli yeni afişleri astı. Yetkililer, hatanın baskı aşamasında fark edilmediğini belirterek “hızla gerekli düzeltmenin yapıldığını” açıkladı.