Şampiyonlar Ligi 8. hafta maçında Barcelona, Estadio Olímpic Lluís Companys'ta Atalanta'yı ağırlayacak. Barcelona, 3 puan hedeflerken, Atalanta deplasmanda galibiyet peşinde.

Barcelona 3 puanı hedefliyor

Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı 7 maçta 6 galibiyet ve 1 mağlubiyetle başarılı bir performans sergileyen Barcelona, ligde ise 18 puanla 2. sırada yer alıyor. Ev sahibi olarak sahaya çıkacak olan Barcelona, bu maçta 3 puan alarak liderlik yarışındaki yerini sağlamlaştırmayı hedefliyor.

Atalanta deplasmanda galibiyet istiyor

Atalanta ise Şampiyonlar Ligi'ndeki 7 maçında 4 galibiyet, 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet aldı. Ligde 14 puanla 7. sırada bulunan İtalyan temsilcisi, deplasmanda Barcelona'yı yenerek gruptaki pozisyonunu güçlendirmeyi planlıyor.

Barcelona - Atalanta maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 29 Ocak 2025, Çarşamba

Saat: 23:00

Kanal: Tabii Spor 2

Stadyum: Estadio Olímpic Lluís Companys

Hakem: M. Oliver

Yan Hakemler: S. Burt, J. Mainwaring