Gazeteci Barış Pehlivan, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında Halk TV binasının önünde gözaltına alındı.

Gazeteci İsmail Saymaz, sosyal medya hesabı X’ten gazeteci Barış Pehlivan’ın gözaltına alındığını duyurdu.

Saymaz, “Gazeteci arkadaşımız Barış Pehlivan, yayına çıkmak üzere geldiği Halk TV’de polis tarafından gözaltına alındı” dedi.

Halk TV de Pehlivan’ın gözaltı gerekçesini şöyle belirtti:

“Ekrem İmamoğlu’nun adını verdiği bilirkişiye cevap hakkı tanıdığı telefon görüşmesi nedeniyle gazeteci Barış Pehlivan Halk TV binasının önünden gözaltına alındı.”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, dün Halk TV’nin sunucusu ve yetkilileri ile gazeteci Barış Pehlivan hakkında ‘bilirkişiyi etkilemeye teşebbüs’ ve ‘kişiler arasındaki konuşmaların dinlenmesi ve kayda alınması’ suçlarından soruşturma başlattı.

Soruşturma savcılık tarafından şöyle duyuruldu:

“Konuyla ilgili olarak bugün Halk TV yayınında bilirkişi ile yapılan telefon görüşmesinin izinsiz olarak kayda alıp yayınlanmak suretiyle ifşa edilmesi, ayrıca bilirkişinin isminin hedef gösterilecek şekilde açıklanarak yargılamanın seyrini etkilemeye yönelik sözler sarf edilmesi eylemlerine iştirak eden Barış Pehlivan ile Halk Tv medya organının ilgili sunucusu ve yetkilileri hakkında Kişiler Arasındaki Konuşmaların Dinlenmesi ve Kayda Alınması (TCK md. 133/3) ve Bilirkişiyi Etkilemeye Teşebbüs (TCK md.277) suçlarından soruşturmaya başlanmıştır.”