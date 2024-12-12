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Borussia Dortmund ise sezonun ilk iç saha yenilgisini aldı ve 6 maç sonunda 12 puanda kaldı. Nuri Şahin yönetimindeki ekip, Real Madrid'in ardından ikinci yenilgisini İspanyol bir takımdan aldı.

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Maçın son anlarında Ferran Torres 85. dakikada attığı golle Barcelona'ya deplasmanda kritik bir zafer kazandırdı. Bu sonuçla Barcelona, Şampiyonlar Ligi'ndeki galibiyet serisini 5 maça çıkararak 15 puana ulaştı.

Maçın kritik dakikalarında Raphinha 52. dakikada Barcelona'yı öne geçirirken, Sehrou Guirassy 60. dakikada skoru eşitledi. 75. dakikada Ferran Torres tekrar Barcelona'yı öne geçirdi. Guirassy yine devreye girerek 78. dakikada durumu 2-2'ye getirdi.

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 6. haftasında Borussia Dortmund , Nuri Şahin yönetiminde sahasında Barcelona ile karşı karşıya geldi. İkinci yarıda yaşanan nefes kesen mücadelede Barcelona, 3-2'lik skorla galip geldi ve Dortmund'un iç saha unvanını elinden aldı.

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