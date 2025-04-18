Barcelona ile Celta Vigo, 19 Nisan'da La Liga mücadelesinde karşılaşıyor. Maçın yayın saati, kanalı ve şifreli-şifresiz bilgileri açıklandı.

Barcelona ile Celta Vigo, İspanya La Liga'nın 32. haftasında karşı karşıya geliyor. Karşılaşmayı canlı izlemek isteyen futbolseverler, maçın yayın saati ve yayıncı bilgilerini araştırıyor. Barcelona – Celta Vigo maçı, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü S Sport Plus, Tuttur TV ve S Sport kanallarından canlı yayınlanacak. Mücadele saat 17:15’te başlayacak.

Barcelona-Celta Vigo maçı hangi kanalda?

Barcelona ile Celta Vigo arasında oynanacak İspanya La Liga mücadelesi, S Sport Plus, Tuttur TV ve S Sport kanallarından canlı olarak yayınlanacak. İzleyiciler bu platformlardan karşılaşmayı takip edebilecek.

Barcelona-Celta Vigo maçı S Sport Plus Canlı yayın bilgileri

S Sport Plus, internet üzerinden abonelik sistemiyle izlenebilen bir platformdur. Türksat uydusu veya geleneksel yayın sistemlerinden doğrudan erişim bulunmamaktadır.

Barcelona-Celta Vigo maçı Tuttur TV canlı yayın bilgileri

Tuttur TV, İddaa'nın resmi platformu üzerinden yayın yapmaktadır. Erişim için Tuttur üyeliği ve İddaa hesabı gereklidir. Yayın Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak yapılmaktadır.

Barcelona-Celta Vigo maçı S Sport canlı yayın bilgileri

S Sport kanalı, Kablo TV 240, Tivibu 73, Turkcell TV+ 77 ve Vodafone TV 11 numaralı kanallardan izlenebilmektedir. Ayrıca Türksat uydusu ve internet üzerinden de şifreli yayın sunulmaktadır.

Barcelona-Celta Vigo maçı ne zaman?

Barcelona ile Celta Vigo arasındaki İspanya La Liga karşılaşması, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü oynanacak.

Barcelona-Celta Vigo maçı saat kaçta?

Mücadele Türkiye saati ile 17:15'te başlayacak.

Barcelona-Celta Vigo maçı nerede oynanacak?

Karşılaşmaya Barcelona ev sahipliği yapacak ve maç Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.