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TRT Spor: Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

Bein Sports 2: Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.

Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Boluspor ile Fatih Karagümrük, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00’da başlayacak. Maç, Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.

Aston Villa vs Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Aston Villa vs Newcastle United maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Boluspor ile Fatih Karagümrük, 19 Nisan’da Trendyol 1. Lig’de karşılaşıyor. Maçın saat, kanal ve platform bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.

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