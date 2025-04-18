Boluspor ile Fatih Karagümrük, 19 Nisan’da Trendyol 1. Lig’de karşılaşıyor. Maçın saat, kanal ve platform bilgilerine haberimizden ulaşabilirsiniz.
Boluspor vs Fatih Karagümrük maçı hangi kanalda saat kaçta? (19 Nisan 2025)
Trendyol 1. Lig’de heyecan devam ediyor. Boluspor ile Fatih Karagümrük, 19 Nisan 2025 Cumartesi günü kozlarını paylaşacak. Bolu Atatürk Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma saat 19:00’da başlayacak. Maç, Bein Sports 2 ve TRT Spor kanallarından canlı yayınlanacak.
Boluspor-Fatih Karagümrük maçı yayın bilgileri
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Bein Sports 2: Digiturk 78, Kablo TV 233 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifreli olarak izlenebilir.
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TRT Spor: Digiturk 86, D-Smart 86, Kablo TV 133, Tivibu 85, Turkcell TV+ 70 numaralı kanallardan ve Türksat uydusu ile internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Boluspor-Fatih Karagümrük maçı detayları
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Tarih: 19 Nisan 2025 Cumartesi
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Saat: 19:00
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Stad: Bolu Atatürk Stadyumu, Bolu