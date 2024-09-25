Geçen sezon Real Madrid'e şampiyonluğu kaptıran Barcelona, teknik direktörü Xavi ile yolları ayırıp Alman teknik direktör Hansi Flick ile sözleşme imzalamıştı. Yeni teknik direktörüyle sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan Katalan ekibi şu ana kadar La Liga'da çıktığı 6 karşılaşmada 6 galibiyet alarak liderlik koltuğunda bulunuyor. Son oynadığı Villarreal maçında da 5-1'lik galibiyet alan Katalan devi bu maçı da hatasız geçmek istiyor. Deplasman ekibi Getafe ise Pepe Bordalas yönetiminde çıktığı 6 karşılaşmada 4 beraberlik 2 mağlubiyet aldı. Getafe bu zorlu deplasmanda puan çıkarmak için mücadele edecek.

Barcelona-Getafe maçı hangi kanalda, muhtemel 11'ler

La Liga'nın 7. haftasında Barcelona-Getafe maçı bu akşam saat 22.00'da başlayacak. Maç naklen S Sport ve S Sport Plus izleyiciyle buluşacak.

Villareal maçında sakatlanıp sezonu kapatan Alman filebekçi Ter Stegen forma giyemeyecek. Bunun dışında yeni transfer Dani Olmo, Bernal, Fermin Lopez, Christensen, Frenkie De Jong, Araujo, Gavi de sakatlıklarından dolayı forma şansı bulamayacak.

Deplasman ekibinde ise Nabil Aberdin ve Daniel Rodriguez Munoz sakatlıklarından ötürü forma şansı bulamayacak. Milli futbolcumuz Bertuğ Yıldırım'ın ilk 11 başlaması bekleniyor. Maçın muhtemel 11'leri ise şu şekilde:

Barcelona: Pena, Kounde, Cubarsi, Martinez, Balde | Casado, Pedri, | Yamal, Raphinha, Torres | Lewandowski

Getafe: Soria, Iglesias, Dakonam, Alderete, Berrocal, Rico | Arambarri, Milla, Uche, Sola | Bertuğ