Bournemouth – Manchester United maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?

Nottingham Forest – Manchester City maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?

Arsenal-Crystal Palace maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Benfica-Tirsense maçı saat kaçta, hangi kanalda?

SON DAKİKA: İzmir'de deprem oldu! İstanbul'dan sonra İzmir de sallandı

Bodrumspor – Samsunspor maçı saat kaçta, hangi kanalda ve nerede yayınlanacak?

Bunlar da ilginizi çekebilir

Para pul işlerinde kendilerini kaybeden CHP'yi kim dizayn ediyor?

15 dakikada ev nasıl toplanır? 15 dakikada ev toparlama taktikleri! İşte hızlı ve pratik çözümler

Karşılaşma, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.

Barcelona ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak.

CBC Sport kanalı, Türksat ve Azerspace 46E uyduları üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.

Türksat Uydusu ve internet üzerinden de erişim sağlanabilir.

Karşıyaka 56 golün 30’unu üç forvetiyle attı

Karşıyaka 56 golün 30’unu üç forvetiyle attı

TRT 1 kanalı, aşağıdaki platformlar üzerinden şifresiz olarak yayın yapacaktır:

Barcelona ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final karşılaşması, TRT 1 ve CBC Sport kanallarında canlı izlenebilecek.

Barcelona ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi heyecanını canlı izlemek isteyen futbolseverler, Barcelona-Inter maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Barcelona – Inter maçı, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü TRT 1 ve CBC Sport kanallarından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:00 olarak açıklandı.

Barcelona ile Inter, Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde karşılaşıyor. Maçın saati, yayıncı kanallar ve frekans bilgileri haberimizde.

Copyright © 2024. Her hakkı saklıdır.

Bu bağlantı sizi https://www.haberekspres.com.tr dışındaki bir siteye yönlendiriyor.