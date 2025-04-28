Barcelona ile Inter, Şampiyonlar Ligi Yarı Finalinde karşılaşıyor. Maçın saati, yayıncı kanallar ve frekans bilgileri haberimizde.
Barcelona-Inter Maçı UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Finali hangi kanalda, saat kaçta?
Barcelona ile Inter, UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçında karşı karşıya geliyor. Şampiyonlar Ligi heyecanını canlı izlemek isteyen futbolseverler, Barcelona-Inter maçının yayın bilgilerini araştırıyor. Barcelona – Inter maçı, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü TRT 1 ve CBC Sport kanallarından yayınlanacak. Maçın başlama saati 22:00 olarak açıklandı.
Barcelona-Inter Maçı Yayıncı Kanal Bilgileri
Barcelona ile Inter arasında oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final karşılaşması, TRT 1 ve CBC Sport kanallarında canlı izlenebilecek.
TRT 1 canlı yayın bilgileri
TRT 1 kanalı, aşağıdaki platformlar üzerinden şifresiz olarak yayın yapacaktır:
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Digiturk: 23. Kanal
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D Smart: 26. Kanal
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Kablo TV: 22. Kanal
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Tivibu: 22. Kanal
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Turkcell TV+: 21. Kanal
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Fil Box: 20. Kanal
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Vodafone TV: 21. Kanal
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Türksat Uydusu ve internet üzerinden de erişim sağlanabilir.
CBC Sport canlı yayın bilgileri
CBC Sport kanalı, Türksat ve Azerspace 46E uyduları üzerinden şifreli olarak izlenebilecektir.
Barcelona-Inter maçı ne zaman?
Barcelona ile Inter arasındaki UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı, 30 Nisan 2025 Çarşamba günü oynanacak.
Barcelona-Inter maçı saat kaçta başlayacak?
Karşılaşma, Türkiye saati ile 22:00'de başlayacak.
Barcelona-Inter maçı nerede oynanacak?
UEFA Şampiyonlar Ligi Yarı Final maçı, İspanya'nın Barcelona kentindeki Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak.