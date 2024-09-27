Geçen sezon Real Madrid'e şampiyonluğu kaptıran Barcelona, yeni teknik direktörü Hansi Flick ile sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. La Liga'da şu ana kadar 7 galibiyetle lider konumda olan Barcelona, Osasuna karşısında da üç puan peşinde. Ancak, sakat oyuncular kadroda önemli eksiklikler yaratıyor.
Maç detayları
- Tarih: 28 Eylül 2024, Cumartesi
- Saat: 22:00
- Stadyum: Estadio El Sadar
- Hakem: G. Cuadra
- Yan Hakemler: G. Porras, A. Estevez
- Kanal: S Sport Plus, S Sport
Barcelona'nın eksikleri
- Marc-Andre ter Stegen: Diz sakatlığı
- Dani Olmo: Uyluk kası gerilmesi
- Marc Bernal Casas: Diz dış yan çapraz bağ sakatlığı
- Fermin Lopez Marin: Arka adele
- Andreas Christensen: Aşil tendonu
- Frenkie de Jong: Bilek/ayak sakatlığı
- Ronald Federico Araujo da Silva: Arka adele
- Pablo Martin Paez Gaviria: Diz sakatlığı
Osasuna'nın eksikleri
- Enrique Barja Afonso: Diz sakatlığı
İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Barcelona, Cumartesi akşamı Estadio El Sadar'da Osasuna ile karşılaşacak. Maçın hakemliğini G. Cuadra üstlenecekken, yan hakemler G. Porras ve A. Estevez olacak.
Editör: Aykut Akyürek