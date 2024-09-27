Geçen sezon Real Madrid'e şampiyonluğu kaptıran Barcelona, yeni teknik direktörü Hansi Flick ile sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. La Liga'da şu ana kadar 7 galibiyetle lider konumda olan Barcelona, Osasuna karşısında da üç puan peşinde. Ancak, sakat oyuncular kadroda önemli eksiklikler yaratıyor.

Maç detayları

Tarih: 28 Eylül 2024, Cumartesi

Saat: 22:00

Stadyum: Estadio El Sadar

Hakem: G. Cuadra

Yan Hakemler: G. Porras, A. Estevez

Kanal: S Sport Plus, S Sport

Barcelona'nın eksikleri

Marc-Andre ter Stegen: Diz sakatlığı

Dani Olmo: Uyluk kası gerilmesi

Marc Bernal Casas: Diz dış yan çapraz bağ sakatlığı

Fermin Lopez Marin: Arka adele

Andreas Christensen: Aşil tendonu

Frenkie de Jong: Bilek/ayak sakatlığı

Ronald Federico Araujo da Silva: Arka adele

Pablo Martin Paez Gaviria: Diz sakatlığı

Osasuna'nın eksikleri

Enrique Barja Afonso: Diz sakatlığı

İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Barcelona, Cumartesi akşamı Estadio El Sadar'da Osasuna ile karşılaşacak. Maçın hakemliğini G. Cuadra üstlenecekken, yan hakemler G. Porras ve A. Estevez olacak.