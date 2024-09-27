Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Boluspor-Manisa FK maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Geçen sezon Real Madrid'e şampiyonluğu kaptıran Barcelona, yeni teknik direktörü Hansi Flick ile sezona fırtına gibi bir başlangıç yaptı. La Liga'da şu ana kadar 7 galibiyetle lider konumda olan Barcelona, Osasuna karşısında da üç puan peşinde. Ancak, sakat oyuncular kadroda önemli eksiklikler yaratıyor.

Maç detayları

  • Tarih: 28 Eylül 2024, Cumartesi
  • Saat: 22:00
  • Stadyum: Estadio El Sadar
  • Hakem: G. Cuadra
  • Yan Hakemler: G. Porras, A. Estevez
  • Kanal: S Sport Plus, S Sport

Barcelona'nın eksikleri

  • Marc-Andre ter Stegen: Diz sakatlığı
  • Dani Olmo: Uyluk kası gerilmesi
  • Marc Bernal Casas: Diz dış yan çapraz bağ sakatlığı
  • Fermin Lopez Marin: Arka adele
  • Andreas Christensen: Aşil tendonu
  • Frenkie de Jong: Bilek/ayak sakatlığı
  • Ronald Federico Araujo da Silva: Arka adele
  • Pablo Martin Paez Gaviria: Diz sakatlığı

Osasuna'nın eksikleri

  • Enrique Barja Afonso: Diz sakatlığı

İspanya LaLiga'nın 8. haftasında Barcelona, Cumartesi akşamı Estadio El Sadar'da Osasuna ile karşılaşacak. Maçın hakemliğini G. Cuadra üstlenecekken, yan hakemler G. Porras ve A. Estevez olacak.

Editör: Aykut Akyürek