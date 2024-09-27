Güzelbahçe Belediyesi ve Resüsitasyon Derneği’nin, Avrupa Resüsitasyon Derneği-ERC işbirliğiyle düzenlediği "Hayata El Ver" projesi kapsamında, Temel Yaşam Desteği eğitimi Güzelbahçe Sağlıklı Yaş Alma Merkezi’nde gerçekleştirildi. Yeni açılan bu merkezde düzenlenen ilk etkinliğe, Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay ve eşi Nermin Günay’ın yanı sıra, Resüsitasyon Derneği’nden uzman eğitmenler, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

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Kalp Masajı ve Şok Cihazı Kullanımı Eğitimi

Etkinlikte katılımcılara, ani kalp durmalarında hayati öneme sahip olan Temel Yaşam Desteği ve Otomatik Eksternal Defibrilatör (Şok Cihazı) kullanımı konusunda uygulamalı eğitim verildi. Güzelbahçe Belediye Başkanı Mustafa Günay da ilk yardım uygulamalarına katılarak eğitimi başarıyla tamamladı. Günay, “Bu eğitim, sevdiklerimizi ve başkalarının hayatını kurtarmamız için büyük önem taşıyor. Herkes bu temel bilgileri öğrenmeli,” diye konuştu.

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Hayata El Uzatan Proje: Resüsitasyon Derneği'nin Misyonu

Resüsitasyon Derneği, insan hayatını koruma ve kurtarma amacıyla, resüsitasyon (hayata döndürme) standartlarını geliştirmek için eğitimler düzenliyor ve bilimsel çalışmalara öncülük ediyor. Bu kapsamda, ani kalp durmasıyla karşılaşan herkesin doğru müdahaleyi yapabilmesi adına, Temel Yaşam Desteği ve Otomatik Eksternal Defibrilatör kullanımı konusunda toplumun her kesimine eğitimler vermeyi hedefliyor.

Kaynak: Bülten