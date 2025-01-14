İspanya Kral Kupası’nda heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Son 16 turu maçında Barcelona, evinde Real Betis’i ağırlayacak.

Takımların lig performansı

Barcelona, son haftalarda ligdeki form grafiğiyle pek de istediği gibi bir performans sergileyemedi. Son 5 maçında sadece 1 galibiyet alabilen ve 3 mağlubiyet yaşayan Katalan ekibi, ligde 38 puanla 3. sırada bulunuyor. Ancak, Kral Kupası’nda işler farklı olabilir. Xavi'nin ekibi, bu turnuvada bir kez daha zafer kazanmayı ve yollarına devam etmeyi hedefliyor.

Real Betis, ligde son 5 maçında 2 mağlubiyet, 2 beraberlik ve 1 galibiyet alarak istikrarsız bir performans sergiledi. 25 puanla 10. sırada yer alan Sevilla ekibi, Barcelona karşısında zorlu bir sınav verecek. Kral Kupası’nda bir sürpriz yapmayı amaçlayan Betis, deplasmanda Barcelona’yı geçerek çeyrek finale adını yazdırmak istiyor.

Barcelona-Real Betis maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Tarih: 15 Ocak 2025

15 Ocak 2025 Saat: 23:00

23:00 Yayın: TİVİBU SPOR 2

TİVİBU SPOR 2 Stadyum: Estadi Olimpic Luis Companys

Estadi Olimpic Luis Companys Hakem: D. Trujillo