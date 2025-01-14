Starbucks, güvenlik nedeniyle 27 Ocak itibariyle alışveriş yapmayan kişilerin kafe ve tuvaletleri kullanamayacağını duyurdu. Uygulama, Kuzey Amerika'dan başlayarak, Türkiye'de de devreye alınması bekleniyor.

Yeni uygulama güvenlik amacıyla alındı

Starbucks, müşteri olmayan kişilerin kafelerde vakit geçirmesini engellemeyi hedefleyen yeni bir politika başlatıyor. 27 Ocak’tan itibaren, yalnızca alışveriş yapan müşterilerin kafelerde oturmasına ve tuvaletleri kullanmasına izin verilecek. Şirket, bu adımın güvenlik önlemleri amacıyla alındığını belirtti.

Kuzey Amerika'dan Türkiye'ye yayılacak

Starbucks’ın uygulaması, önce Kuzey Amerika’daki şubelerde devreye girecek ve ilerleyen dönemde Türkiye de dahil olmak üzere diğer ülkelerde uygulanmaya başlanması planlanıyor. Bu değişiklik, özellikle güvenlik açısından sıkıntılar yaşanan bazı bölgelerde gündeme gelmişti.