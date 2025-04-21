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Tivibu Spor 1: Tivibu Spor 1, Tivibu platformunda 78 numaralı kanalda yayın yapmaktadır. Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli erişim sağlanmaktadır.

S Sport Plus: S Sport Plus yayınları Türksat uydusu ve internet platformu üzerinden şifreli olarak erişilebilir.

Tuttur TV: Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar ve Türksat uydusu üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. İnternet üzerinden de izlenebilir.

Barcelona ile Mallorca arasındaki mücadele, 22 Nisan 2025 Salı günü gerçekleştirilecek. Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak olan maç, Türkiye saatiyle 22:30'da başlayacak.

İspanya La Liga’da oynanacak Barcelona – Mallorca mücadelesi Tuttur TV, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Yayınlar, şifreli platformlar üzerinden izlenebilecek.

İspanya La Liga’da heyecan 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak Barcelona ile Mallorca karşılaşmasıyla sürüyor. Sporseverlerin merakla beklediği Barcelona – Mallorca maçının yayın bilgileri belli oldu. Karşılaşma, Tuttur TV, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından saat 22:30'da canlı olarak yayınlanacak.

Kırklareli Bld. - Turgutlu Bld. Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Kırklareli Bld. - Turgutlu Bld. Maçı Saat Kaçta, Hangi Kanalda?

Barcelona ile Mallorca, 22 Nisan Salı günü İspanya La Liga’da karşılaşıyor. Mücadele saat 22:30'da Tuttur TV, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1'de yayınlanacak.

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