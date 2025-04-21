Barcelona ile Mallorca, 22 Nisan Salı günü İspanya La Liga’da karşılaşıyor. Mücadele saat 22:30'da Tuttur TV, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1'de yayınlanacak.
İspanya La Liga’da heyecan 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak Barcelona ile Mallorca karşılaşmasıyla sürüyor. Sporseverlerin merakla beklediği Barcelona – Mallorca maçının yayın bilgileri belli oldu. Karşılaşma, Tuttur TV, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından saat 22:30'da canlı olarak yayınlanacak.
Barcelona – Mallorca maçı hangi kanalda yayınlanacak?
İspanya La Liga’da oynanacak Barcelona – Mallorca mücadelesi Tuttur TV, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Yayınlar, şifreli platformlar üzerinden izlenebilecek.
Barcelona – Mallorca maçı ne <aman ve saat kaçta yayınlanacak?
Barcelona ile Mallorca arasındaki mücadele, 22 Nisan 2025 Salı günü gerçekleştirilecek. Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak olan maç, Türkiye saatiyle 22:30'da başlayacak.
Maçı İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri
Tuttur TV:
Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar ve Türksat uydusu üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. İnternet üzerinden de izlenebilir.
S Sport Plus:
S Sport Plus yayınları Türksat uydusu ve internet platformu üzerinden şifreli olarak erişilebilir.
Tivibu Spor 1:
Tivibu Spor 1, Tivibu platformunda 78 numaralı kanalda yayın yapmaktadır. Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli erişim sağlanmaktadır.
|Maç
|Barcelona vs Mallorca
|Tarih
|22 Nisan 2025 Salı
|Saat
|22:30
|Stadyum
|Camp Nou, Barcelona
|Yayıncı Kanallar
|Tuttur TV, S Sport Plus, Tivibu Spor 1