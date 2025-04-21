Barcelona ile Mallorca, 22 Nisan Salı günü İspanya La Liga’da karşılaşıyor. Mücadele saat 22:30'da Tuttur TV, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1'de yayınlanacak.

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İspanya La Liga’da heyecan 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak Barcelona ile Mallorca karşılaşmasıyla sürüyor. Sporseverlerin merakla beklediği Barcelona – Mallorca maçının yayın bilgileri belli oldu. Karşılaşma, Tuttur TV, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından saat 22:30'da canlı olarak yayınlanacak.

Barcelona – Mallorca maçı hangi kanalda yayınlanacak?

İspanya La Liga’da oynanacak Barcelona – Mallorca mücadelesi Tuttur TV, S Sport Plus ve Tivibu Spor 1 kanallarından canlı olarak ekranlara gelecek. Yayınlar, şifreli platformlar üzerinden izlenebilecek.

Barcelona – Mallorca maçı ne <aman ve saat kaçta yayınlanacak?

Barcelona ile Mallorca arasındaki mücadele, 22 Nisan 2025 Salı günü gerçekleştirilecek. Camp Nou Stadyumu'nda oynanacak olan maç, Türkiye saatiyle 22:30'da başlayacak.

Maçı İzlemek İçin Frekans ve Platform Bilgileri

Tuttur TV:
Tuttur TV, İddaa numaralı kanallar ve Türksat uydusu üzerinden şifreli yayın yapmaktadır. İnternet üzerinden de izlenebilir.

S Sport Plus:
S Sport Plus yayınları Türksat uydusu ve internet platformu üzerinden şifreli olarak erişilebilir.

Tivibu Spor 1:
Tivibu Spor 1, Tivibu platformunda 78 numaralı kanalda yayın yapmaktadır. Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli erişim sağlanmaktadır.

Maç Barcelona vs Mallorca
Tarih 22 Nisan 2025 Salı
Saat 22:30
Stadyum Camp Nou, Barcelona
Yayıncı Kanallar Tuttur TV, S Sport Plus, Tivibu Spor 1

Kaynak: HABER MERKEZİ