Nantes ile PSG, 22 Nisan Salı günü Fransa Ligue 1'de karşılaşıyor. Mücadele saat 21:45'te Bein Sports beIN Connect ekranlarından canlı yayınlanacak.

Fransa Ligue 1'de heyecan 22 Nisan 2025 Salı günü oynanacak Nantes ile PSG karşılaşmasıyla devam ediyor. Sporseverlerin büyük bir ilgiyle beklediği Nantes – PSG maçının yayın bilgileri açıklandı. Karşılaşma, Bein Sports beIN Connect üzerinden saat 21:45'te canlı olarak yayınlanacak.

Nantes – PSG maçı hangi kanalda yayınlanacak?

Fransa Ligue 1’de oynanacak Nantes – PSG karşılaşması, Bein Sports beIN Connect kanallarından canlı olarak yayınlanacak. Maç, şifreli yayın üzerinden Türksat uydusu ve beIN Connect platformu aracılığıyla izlenebilecek.

Nantes – PSG maçı ne zaman ve saat kaçta?

Nantes ile PSG arasındaki mücadele, 22 Nisan 2025 Salı günü gerçekleştirilecek. Stade de la Beaujoire Stadyumu'nda oynanacak olan maç, Türkiye saatiyle 21:45'te başlayacak.

Nantes vs PSG maçını izlemek için frekans ve platform bilgileri

Bein Sports beIN Connect yayınları, Türksat uydusu üzerinden şifreli olarak erişilebilir. Ayrıca, internet üzerinden beIN Connect platformu aracılığıyla da canlı yayın seçeneği sunulmaktadır.

Maç Nantes vs PSG Tarih 22 Nisan 2025 Salı Saat 21:45 Stadyum Stade de la Beaujoire, Nantes Yayıncı Kanal Bein Sports beIN Connect